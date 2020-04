Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del sábado, 25/abr/2020. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del sábado, 25/abr/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: La Banda Municipal de Campana también ensaya online Rincón del Tango:

Hoy Enrique Cadícamo

Raúl berra

NOMBRE REAL: CADÍCAMO, DOMINGO ENRIQUE Seudónimos: Rosendo Luna y Yino Luzzi. Poeta, letrista, compositor, escritor y autor teatral. (15 de julio 1900 - 3 de diciembre 1999) Lugar de nacimiento: General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina. Su primer libro de versos, "Canciones grises", data del año1926. Otros dos poemarios, de acento muy distinto pero de idéntica preocupación literaria, seguirían a éste: "La luna del bajo fondo" (1940) y "Viento que lleva y trae" (1945). Cadícamo ha publicado, además, una novela, "Café de camareras"(1969) y un libro de recuerdos, "El desconocido Juan Carlos Cobián" (1972) "Muchacho eterno -escribió León Benarós-, Cadícamo parece ir a contramano de los años. Conserva incólume su cabellera, de un rubio pálido, que se le hace cuadrada en la nuca con cierta abundancia a la moda juvenil…Usa corbatas claras- alguna vez le vimos una de cierto color amarillo sutil- y sus sacos deportivos le agregan juventud. Quiere olvidarse del tiempo,porque sabe que el tiempo -´oscuro enemigo que nos roe la sangre, según el verso de Baudelaire-, se alimenta de nuestras ilusiones, de nuestra vida…´" (Enrique Cadícamo, en Tanguera, Nº 29, sin fecha) El primer tango de Cadícamo fue "Pompas de jabón", con música de Roberto Goyeneche (tío de "El Polaco"). Dice, al respecto, el especialista Jorge Favetto: "grabado por Gardel en España, el 27 de diciembre de 1925, con el solo acompañamiento de José Ricardo y en sistema eléctrico, dado que en ese país se conoció ese sistema meses antes de instalarse en Buenos Aires. Primer tango que Gardel le grabó al poeta Enrique Cadícamo y principio de sus notables creaciones. Además le cupo a Enrique Cadícamo ser el autor del último tango que Gardel grabó en la Argentina, antes de emprender su última gira, el tango ´Madame Ivonne´, grabado el 6 de noviembre de 1933. Luego, el día 7, a bordo del Conte Biancamano, se dirige a Francia y de allí a Nueva York, ciudad a la que llega el 22 de diciembre de 1933." A éste siguieron otros innumerables tangos, por lo menos 20 de ellos grabados por Gardel. En la tanguística de Cadícamo se encontrarán obras tan logradas como "Che papusa, oí" y "Anclao en Paris" y otros decididamente endebles como "Tu promesa" y "Al subir, al bajar." Sin embargo, toda la producción se distingue por un notable decoro literario, a continuación daré algunos ejemplos. "Compadrón", tiene letra escrita para una música previa del pianista Luis Visca y fue difundido por Sofía Bozán que en ese entonces realizaba una temporada en Rosario. "Che papusa, oí", data del año 1927. Recuerda Víctor Soliño: "el primer disco de Alberto Vila no tenia que fallar. Sin embargo, las posibilidades de un impacto disminuyeron cuando Alberto expresó su deseo de que, como homenaje a los culpables de la aventura, su primer disco tenía que ser ateniense (referido a la Troupe Ateniense de Montevideo). Y eligió ´Niño bien´". "No estábamos convencidos de que ´Niño bien´tuviera los valores o el empuje necesario como para significar un aporte estimable al éxito que se pretendía. Pensamos que era preciso reforzarlo. Matos Rodríguez -otro troupero de los primeros años- estaba radicado definitivamente en Buenos Aires. Era ateniense y, además, el autor de "La cumparsita" ¡Casi nada! A él le solicitamos ayuda. "Che papusa, oí", con letra de Cadícamo fue el salvavidas que cayó providencial en medio del oleaje en que se debatían nuestras inquietudes y temores" ("Mis tangos y los atenienses", Montevideo, 1967). La letra de "Anclao en Paris" fue escrita por Cadícamo en Barcelona, en el año 1931. Se la remitió a Carlos Gardel, que se hallaba en Niza (en cuyo Casino había debutado el 15 de enero de aquel año). Guillermo Barbieri, uno de los guitarristas del cantor, le puso música y Gardel la grabó poco después. "Tres esquinas" alude al cruce de las calles Monte de Oca y Osvaldo Cruz, en el barrio de Barracas, y al café llamado Tres Esquinas, luego Cabo Fels, situado en ese paraje. La letra fue escrita por Cadícamo en el año 1940, para una música previa de Ángel D´Agostino. Lo estrenó, aquel año, Ángel Vargas, quien cantaba con la orquesta de D´Agostino. Otros tangos interesantes: "Muñeca brava", con reminiscencias de algunos tangos de Celedonio Flores, escrita para una música de Luis Visca que había obtenido el 6º premio para tangos sin letra del 5º concurso de Max Glücksmann en el año 1928; "Cruz de palo", grabada por Carlos Gardel el 1º de marzo del año 1929; "De todo te olvidas", que glosa unas famosas cuartetas de Evaristo Carriego -las tituladas "Tu secreto"- y obtuvo el 1º premio para tangos con letras en el 6º concurso de MaxGlücksmann, realizado también en el Palace Theatre en el año 1929; "Niebla del Riachuelo", cantado por Tita Merello en la película "La Fuga", de Luis Saslavsky, presentada en el cine Monumental el 28 de julio del año 1937; "Pa´ que bailen los muchachos" y el gran tema "Los mareados" con música del tango "Los dopados", de Juan Carlos Cobián y "Garúa", estos últimos tres, grabados por Aníbal Troilo con la voz de Francisco Fiorentino. Y así, podríamos seguir comentando títulos exitosos hasta extenuarnos en ese cometido. Sin dudas, Enrique Cadícamo fue uno de los autores más prolíficos de nuestra música popular.

