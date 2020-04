Desde su casa en Chile, la reconocida psicóloga y escritora Pilar Sordo participó del programa Mesa Chica, emitido por LN+, y habló sobre cómo atraviesa las emociones el mundo en la actualidad, a raíz del avance del coronavirus y la posterior cuarentena decretada en varios países. "Están pasando muchas cosas en la cabeza de los seres humanos, entre ellas, el miedo, la ansiedad, la impaciencia y el empezar a tener conductas hostiles o agresivas", comenzó su análisis. "Llevo 31 días encerrada absolutamente sola y me he encontrado con mis luces y mis sombras todos los días. Me he reído mucho de mis contradicciones y creo que esto le está pasando a todo el mundo. Se están encontrando con cosas que creían resueltas y cosas que no, con heridas que estaban abiertas y pensaban que estaban cerradas, con una sensación de montaña rusa a nivel emocional, de que todos los días son distintos", dijo la autora de Educar para sentir, sentir para educar. Para transitar el aislamiento social de la mejor manera, la especialista resaltó la importancia de armar una programación cotidiana: "Hay que tener una agenda donde tiene que haber espacio para hacer ejercicio físico, para tiempos colectivos e individuales. Tiene que haber una redistribución de tareas del hogar, el modelo patriarcal no sirve para vivir este sistema. En esta redistribución hay que incluir desde los niños más pequeños hasta los más grandes, para que todos trabajemos y todos tengamos espacios de descanso". Según explicó, en esta situación hay muchas cosas que generan angustia. "Esta es una enfermedad que se transita absolutamente solo, uno no puede estar con gente ni lo pueden cuidar, abrazar, ni dar un beso. Ese es uno de los miedos inconscientes más grandes que hay. El otro, clásico, es la muerte y es porque nunca hablamos de ella. Si lo tuviéramos resuelto a nivel espiritual y afectivo con nuestras familias sin dudas sería un tema que importe menos. Lo que pasa es que nosotros de los temas importantes no hablamos", señaló. Para Sordo, la cuarentena "es una invitación, no a entrar a las casas físicas, sino un poco más profunda que tiene que ver con el mundo interior de cada persona. Esa casa interna también requiere limpieza, desinfección, eliminar lo que no sirve, ordenar prioridades y hacerse las grandes preguntas que a veces decíamos que no teníamos tiempo". Además, remarcó la importancia de las palabras para determinar lo que sucede en el mundo: "Si yo defino esto como encierro, tengo una vivencia de esta experiencia y, si lo defino como que estoy invitada a quedarme en casa para salvar vidas, es otra experiencia. Al igual que si lo llamo ´tragedia´ u ´oportunidad´. El tema del lenguaje es importante en las consecuencias psicológicas y físicas". A nivel latinoamericano, dijo, las dos primeras semanas de aislamiento hubo una especie de shock, de negación, donde las personas comenzaron a acomodarse. "Ahora aparece el otro fenómeno que es que la gente tiene miedo de salir, de volver a las oficinas y no quieren ese sistema de vida. Es un proceso que se nos viene fuerte porque después viene otra pandemia que es la económica". "Después de esto van a cambiar un montón de hábitos que sin dudas requerirán de mucha flexibilidad, paciencia y confianza. Hoy en día se prueba la gente que verdaderamente tiene confianza. También va a pasar algo con el consumo, con lo que de verdad necesito. Todas estas invitaciones pueden ser una oportunidad", expresó. Para concluir, dijo que los cambios sociales "se mueven en tres tercios": un tercio que no necesitó nunca el coronavirus para poder cambiar o tener mayores niveles de consciencia; otro que con el virus, o con lo que fuere, no va a entender nunca porque no tiene los niveles de consciencia todavía o porque le da miedo el fenómeno que prefiere negarlo; y otro que se puede mover en este momento hacia un extremo o hacia el otro". Fuente: https://www.lanacion.com.ar/

