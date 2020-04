Más de "Locales - Deportes" en Edición del sábado, 25/abr/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del sábado, 25/abr/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Automovilismo:

El piloto local pasó por la categoría ALMA, pero hoy su pasión es desafiar a la naturaleza con su jeep. "Mi viejo me metió en esto", cuenta respecto a sus inicios arriba de este tipo de vehículos en Venezuela. El camino de Sandro Ariu en el mundo motor se transformó notablemente luego de su paso por Venezuela. Allí se enamoró de los jeeps y dejó definitivamente atrás su paso por las carreras tradicionales que lo habían llevado a ser parte de la categoría ALMA. Una historia que repasará junto a LAD en un escenario ideal: una mesa repleta de comida que preparó especialmente en el jardín de su casa de la calle Beruti. -¿Cómo arrancaste en esta propuesta del 4x4? -De la manera menos esperada, quizás. Yo siempre fui amante de los fierros y me gustaba mucho eso de correr, pero en un momento nos fuimos a vivir a Venezuela con mi viejo y, allí, él me facilitó un jeep para andar. Primero no me gustó mucho y pensaba "qué vehículo me consiguió para andar". Pero después de utilizarlo me enganché de una forma increíble. Sin dudas, mi viejo me metió en esto y quizás nunca se enteró de esa pasión que nació en mí. Él fue el mayor responsable. De hecho, volví al país con la idea de comprarme uno. -Y lo hiciste. -Sí, claro. Empecé a averiguar hasta que encontré el que me sedujo y acá estamos con un grupo de amigos que nos potenciamos día a día para seguir. Esto es un deporte si querés especial, hermoso. Solo el que lo vive se da cuenta que te provoca una adrenalina impresionante. -Pero vos arrancaste corriendo en auto. -Sí, empecé en la categoría ALMA con un Fiat 600. No me olvido: fui y se lo compré al "Chiquito" Rotondo. Recuerdo que le entregué una moto y unos pesos y lo llevé para casa. Lo llevé en una bolsa, porque estaba todo desarmado. Pero lo reconstruimos y como estaba en el taller de Rotundo, allí empezó esta historia. Fue algo fabuloso: me acuerdo que hicimos un equipo con los hermanos Alejandro y Guillermo Clérici, porque yo estaba trabajando con ellos y me metieron una motivación bárbara. También estábamos con Daniel Vidal. El Chino fue súper agradable. Un lindo momento, nos divertíamos mucho, porque la pasábamos muy bien. Me acuerdo que llevaba el auto andando y nos retaban siempre cuando llegábamos al autódromo de Campana y tenían razón. pero nuestro motorista Mario Rotundo era tan especial que nos entregaba el auto un rato antes de la carrera. ¡Cómo querían que hiciéramos! -Fue apenas un paso por la categoría. -Y qué querés: no tenía los presupuestos, iba con lo que tenía. Yo me reía en los boxes, porque todos hablaban de ganar la serie, las finales y estar adelante y a mí no me entendían cuando les decía que estar en la largada me daba una alegría tremenda. Yo lo único bueno que hacía era clasificar, después era lamentable. Una vez largué una serie en la primeara fila con "Pajarito" Álvarez, fue el único momento que lo vi, te imaginás, pero estaba concretando el sueño de correr una carrera. Y en serio: no me daba para mucho más. Igualmente me quedaron los mejores recuerdos -Y este presente te encuentra en otro lugar -Esto es haber llegado a tener todo lo que pretendo en un fin de semana para la actividad de los fierros. Es muy lindo: salimos a todos lados, nos juntamos con la familia y lo disfrutamos a pleno. Cada encuentro es una aventura totalmente distinta a la anterior y eso en un punto está bueno y es muy importante, porque en cada participación los terrenos son diferentes. Tenés arena, tierra, barro, montañas, lagos, ríos… Te obliga a mostrar todo tu ingenio para llegar al objetivo final. -Se armó un lindo grupo en la zona. -Somos más de 25 vehículos y nos juntamos siempre. A veces se suma alguno nuevo, pero te atrapa cuando te metes en el tema. Estoy convencido que no te vas más, porque acá nadie te exige nada y no hay presión para participar: salís, andas y haces lo tuyo a tu manera. Y si te ocurre algo, entre todos te dan una mano. -¿Cuál es la época de mayor cantidad de salidas? -Se hacen más salidas en invierno y primavera, ésa es la época más fuerte. -Y cuando no están en temporada de salidas, ¿en qué se trabaja en un jeep? -Como en todos los vehículos de competición se hace un repaso y se revisa todo, aunque acá después de cada encuentro tenés que desarmar para ver cómo están los elementos. No te olvides que agarras mucho barro, mucha agua y todo va en desmedro del vehículo, favorece su desgaste. -¿Y cómo te definís como piloto? -No sé cómo explicarte… A veces loco; a veces más frío. Uno acá va permanentemente improvisando, tenés que estar despierto para el terreno que te toca. No mucho más. Cada encuentro es un desafío a la naturaleza y eso es lo lindo del cuatro por cuatro. -¿Harías un Dakar? -¿Tenés alguna duda? Sería lo máximo, pero como sé que nunca se dará ni lo tengo agendado -Hay un lugar donde la comunidad disfruta de los vehículos que ustedes tienen: la Fiesta del Primer Autómovil. -Es una fecha que nosotros, como club, la tenemos agendada todos los años, porque es un orgullo que el Club 4x4 siempre esté invitado y nos tengan en cuenta. Y lo que vos decís es muy cierto: la gente viene, se para, pregunta y se interesa por lo que hacemos. Los chicos quieren subirse a los jeeps y es notable cómo pega en la gente. La mayoría se sacan fotos. Está muy copado y la verdad es que a nosotros también nos sirve porque es una manera de estar presente en una ciudad tan fierrera donde nada mas ni nada menos tenemos el primer automóvil argentino. -Contabas que tu padre te llevó a tener un jeep y sin darte cuenta la historia se repite: vos ahora se lo trasladaste a tu hijo Lucas. -Je, je… No había reparado en esto, quizás tenés razón. Lucas se armó un arenero hermoso y sí, se sumará a nosotros. Lo armo con mucha pasión acá en el quincho del fondo. -¿Pero será lindo competir con tu hijo? -Seguro. Él se lo armó de a poquito y ya lo tiene listo. Se ve que le gustó mucho y de hecho, ya me lo demostró. Y ojo: armó este arenero como le gustaba, sin pedir demasiados consejos. El pibe tiene su impronta y se sumará a la agrupación el Cañón 4x4. -En el final de la nota, ¿los agradecimientos son para? -Para la familia que nos banca nuestra locura, más allá que a veces nos acompañan y la hacemos participar y la pasan muy bien. Nos divertimos sanamente en familia. Y dejame agradecer a los amigos que siempre nos dan una mano. Acá no tenemos sponsors. También a los muchachos de la agrupación y a ustedes, que nos permiten que nos conozcan y nos dan un lugar en este importante medio.

“CADA ENCUENTRO ES UN DESAFÍO A LA NATURALEZA Y UNA AVENTURA TOTALMENTE DISTINTA A LA ANTERIOR", ASEGURA SANDRO RESPECTO A LAS SALIDAS QUE COMPARTE CON FAMILIA Y AMIGOS.



