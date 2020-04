Breves: Deportivas

CONTRA EL TORNEO DE 30

En una entrevista radial, el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, aseguró que está en contra del torneo de 30 equipos y que su par de River Plate, Rodolfo D´Onofrio, coincide con él. "Hablé con el presidente D´Onofrio y opina exactamente lo mismo. Los 30 equipos no resuelven nada. Y después, si hablamos de la economía, no es lo mismo repartir entre 20 que entre 30. El fútbol tiene que ser solidario, no hay que jugar todo el día con Boca-River. No estoy de acuerdo con los 30 equipos, para mí no sirve un campeonato así", señaló el mandamás Xeneize en diálogo con AM 910.

RECHAZO DE GAICH

Mientras sigue despertando el interés de varios clubes europeos, el delantero Adolfo Gaich rechazó la propuesta de renovación contractual por parte de San Lorenzo por considerarla insuficiente. La oferta realizada por el Ciclón era la de extender su vínculo hasta 2022, pero el ofrecimiento en cuanto al salario no dejó satisfechos al futbolista y su representante. El atacante, quien ganó trascendencia por sus actuaciones tanto en el Sub 20 como el Sub 23, antes de consolidarse en la Primera División de San Lorenzo, tiene contrato hasta mediados de 2021, con una cláusula de salida de 15 millones de dólares.

HOLANDA CANCELÓ

Con un comunicado oficial y cuando faltaban nueve fechas para terminar la temporada, la Eredivisie ha confirmado la cancelación del campeonato, al que declarará desierto sin ascensos ni descensos. La decisión llegó luego que el Primer Ministro holandés, Mark Rutte, anunciara la prohibición de todo tipo de espectáculo público y masivo hasta septiembre.

Al momento de la suspensión temporal, tanto Ajax como AZ Alkmaar compartían la cima del torneo, aunque los primeros tenían una mejor diferencia de gol (+45 contra +37). De todas maneras, la temporada 2019/20 no tendrá a un campeón. Así, ahora, la cuestión a resolver en Holanda es la de la clasificación a las copas internacionales.

COREA REINICIA

En Corea del Sur, los dirigentes deportivos oficializaron la vuelta al fútbol de la liga de dicho país para el próximo 8 de mayo, dos meses y medio después de haber sido suspendida provisoriamente. La decisión es que las dos principales categorías de la K League retomen su actividad con los protocolos de seguridad vigentes. Y para ello, este jueves se realizó un partido amistoso (Suwon le ganó 1-0 a Incheon United) para dar a conocer todas las medidas sanitarias que se deberán tomar tanto en el estadio como fuera de él. El protocolo, según se vio en el ensayo, indica que los jugadores deberán ingresar con guantes al estadio y tirarlos al entrar al campo de juego, las botellas de agua serán individualizadas para cada integrante y todo aquel que no juega (suplentes y cuerpo técnico) deberán tener barbijo colocado. También el periodismo tuvo que cumplir con las medidas: las entrevistas post partido serán con distanciamiento social obligatorio y deberán utilizar tapabocas sin excepción.

ROLAND GARROS

El torneo de Roland Garros, el Grand Slam en polvo de ladrillo que se juega en París, había sido postergado por la pandemia del coronavirus, del 24 de mayo para el 20 de septiembre. Pero eso ya quedó anulado: la Federación Francesa atrasó una semana el arranque, para el 27 de ese mes. Esto, según la versión oficial, para evitar que coincida con el Tour de France, de ciclismo, que también provoca mucha movilización policial. De todas maneras, los efectos del Covid-19 son muy fuertes en Francia, con más de 21.000 muertos y 258.000 contagiados, lo cual potencia la incertidumbre sobre la realización del Grand Slam. Además, está instalada dentro del mundo del tenis la posibilidad de que durante todo el 2020 no haya torneos oficiales.