Sin nuevos casos confirmados, la pandemia se mantiene estable en Campana

Continúa internado el paciente de 51 años del Hospital Municipal San José y en aislamiento domiciliario el de 34 confirmado este viernes. En Escobar, el municipio intervino el sanatorio privado San Carlos, conocido por recibir pacientes de PAMI, donde se registraron al menos 23 casos. Este sábado el Municipio de Campana confirmó que no se registran nuevos casos de coronavirus en la ciudad. De esta manera, solo se encuentran con COVID-19 dos vecinos, uno de 51 años internado desde hace casi dos semanas en el Hospital San José y otro, informado ayer, en aislamiento domiciliario. El Gobierno brindó más precisiones sobre este segundo paciente: se trata de un hombre de 34 años que se encuentra afebril y en buen estado de salud general. El paciente vive en Campana, aunque trabajaría en una empresa de la vecina ciudad de Zárate. Hasta el momento fueron seis los casos confirmados en la ciudad, de los cuales tres fallecieron y uno fue dado de alta: el trabajador del Servicio Penitenciario Bonaerense que estaba internado en la Clínica Delta. En las últimas horas se confirmó además que fue dado de alta médica el trabajador de la termina portuaria TZ de Zárate. Su caso cobró notoriedad no solo por ser un paciente que se desempeñaba en una empresa de grandes dimensiones y con cientos de empleados, sino porque en un primer momento su análisis en busca del virus había resultado negativo. De todas maneras, el hombre había continuado internado y aislado en la Clínica Privada del Carmen y, ante un segundo estudio debido a la persistencia de los síntomas, le fue confirmada la enfermedad. Finalmente, tras dos análisis negativos, estaría totalmente recuperado. Desde el inicio de la pandemia Zárate ha registrado un total de cinco casos positivos, de los cuales tres de ellos han sido dados de alta. Pero otras ciudades de la región tienen una situación más complicada. Sin ir más lejos, este sábado se notificaron al menos 23 positivos de COVID-19 dentro del sanatorio San Carlos en Maquinista Savio, Escobar. La municipalidad cerró el centro de salud como medida preventiva por los contagios producto del incumplimiento del protocolo. A partir de ahora el municipio se hará cargo de la clínica privada. En todo el país ayer fueron confirmados 173 nuevos casos de COVID-19?. Con estos registros, ?suman 3.780 positivos desde el inicio de la pandemia. Del total de esos casos, ?888 (23,5%) son importados, 1.641 (43,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 797 (21,1%) son por circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. En tanto, se registraron seis nuevas muertes. Son tres mujeres, dos de 67 y 80 años, ambas residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y otra de 90 años, residente en la provincia de Córdoba. También fallecieron tres hombres, dos de 60 y 86 años, ambos residentes en la provincia de Buenos Aires; y otro de 85 años, residente en la provincia de Río Negro. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 185.

La titular del PAMI, Luana Volnovich, intervino la clínica de Savio, junto al intendente Sujarchuk.

#Ahora 1 + 1. El informe de la secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana indica que había un paciente de 51 años + el que se sumó ayer, un hombre de 34 años dando positivo el test de Covid-19, actualmente no presenta fiebre. Contando un total de dos casos confirmados. pic.twitter.com/Bl4046FIxp — Daniel Trila (@dantrila) April 25, 2020 #Dato alto acatamiento de uso de barbijo y distancia social puede observarse en los mercados mayoristas, tomamos como ejemplo distribuidora Don Benito, Kahema, Yaguar y Maxiconsumo dónde puede verse el cambio de paradigmas para hacer las compras, al igual que en los frigorificos. pic.twitter.com/nfQNRT7qsp — Daniel Trila (@dantrila) April 25, 2020

Sin nuevos casos confirmados, la pandemia se mantiene estable en Campana

