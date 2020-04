Alberto Fernández anunció ayer la extensión del aislamiento hasta el 10 de mayo

El Presidente lo anunció ayer e indicó que en las ciudades con más de 500 mil habitantes "seguirá todo como hasta ahora" y que en aquellas con menos población los gobernadores podrán decidir excepciones. Autorizaron las salidas de una hora por día a no más de 500 metros con "fines de esparcimiento". El presidente Alberto Fernández anunció ayer la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus hasta el 10 de mayo, indicó que en las ciudades con más de 500 mil habitantes "seguirá como hasta ahora" y que en aquellas con menos población los gobernadores podrán decidir excepciones, y dispuso que, en todo el país, se podrán hacer salidas de una hora "con fines de esparcimiento" y de un radio no mayor a 500 metros del domicilio. En una presentación que hizo anoche desde la residencia de Olivos, el jefe de Estado aseguró que "estamos lejos de decir que esto está terminado", y destacó que "hemos avanzado mucho" pero advirtió que esto "no quiere decir que está resuelto el tema". El Presidente, que estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros de Salud, Ginés González García, y de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizotti, sostuvo que su "mayor preocupación es que el día después de la pandemia, la economía vuelva a recuperar su actividad tan pronto se pueda". "Hemos logrado el objetivo que les señalé el primer día: lograr que el contagio por coronavirus fuera más lento para poder prepararnos", resaltó el mandatario y afirmó que el país cuenta con más de 700 respiradores nuevos, entre otras adquisiciones. Asimismo, advirtió que "hay un riesgo en los grandes centros urbanos como Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Resistencia y Ushuaia" y afirmó que "los grandes conglomerados son un tema singular porque se concentra gran parte de la epidemia". En ese sentido, dijo que en las ciudades de "más de 500 mil habitantes seguirán las restricciones como hasta hoy", en la tercera etapa de la cuarentena que comenzará mañana lunes, y anunció que en las localidades con menos de 500 mil habitantes "pueden empezar a ser exceptuadas", una decisión que estará en manos de las autoridades provinciales, siempre y cuando se den cinco requisitos, que detalló luego. En este sentido, precisó que los gobernadores podrán decidir esas excepciones cuando: el tiempo de duplicación de casos confirmados sea inferior a quince días, cuenten con el sistema de salud con capacidad adecuada para dar respuesta, y haya evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto al riesgo socio-sanitario en relación con la densidad poblacional. Los otros dos requisitos para decidir las excepciones al aislamiento son: que el porcentaje de la población exceptuada de las medidas de aislamiento no podrá superar el 50% de la población total del departamento o partido, y la zona geográfica no podrá estar definida como "con transmisión local o por conglomerado" por la autoridad sanitaria nacional. "Pasamos de un aislamiento estricto a un segundo momento con un aislamiento administrado y ahora empieza esta tercera etapa", en la que "dejamos en manos de autoridades provinciales manejo de que actividades se pueden abrir", dijo Fernández y adelantó que "vamos a permitir que hasta la mitad de la población ya se movilice". El Presidente aseguró además que el gobierno nacional hará un "seguimiento estricto de la pandemia" en los distritos donde se abrirán excepciones y advirtió que "si se desbordan los números o las exigencia dejan de cumplirse vamos a poder dar marcha atrás con la decisión provincial". Por otra parte, anunció que el Gobierno nacional "va a autorizar que cualquier persona pueda salir un radio de 500 metros fuera de su casa con fines de esparcimiento". El anuncio se concretó tras el firme apoyo que el jefe de Estado recibió ayer de los gobernadores a las medidas para hacer frente a la pandemia de coronavirus durante una videoconferencia, y una reunión que mantuvo el jueves en la Residencia de Olivos con los miembros del comité de expertos, integrado por epidemiólogos, médicos y científicos.

