Apoyados por Tenaris, los centros médicos de Campana aguardan el pico de la pandemia

El Hospital Municipal San José, el Sanatorio Vandor de la UOM y la Clínica Delta están al frente de los esfuerzos de prevención y tratamiento. Y las donaciones en infraestructura, equipamiento e insumos de la empresa siderúrgica los han fortalecido. El doctor Carlos Bachiochi, director asociado del Sanatorio Augusto T. Vandor de la UOM, recuerda epidemias como la del sarampión a comienzos de los ´90 y la de gripe H1N1 ha hace diez años. Pero nada, asegura, se le compara a la pandemia de coronavirus, que en nuestro país obligó el decreto de una histórica cuarentena y, a nivel local, el despliegue de esfuerzos sanitarios sin precedentes. Precisamente, una de las líneas de acción para mitigar el impacto del COVID-19 en la comunidad ha sido la articulación público-privada, con Tenaris, la industria más importante de la ciudad, ejecutando un plan de inversión estimado en los 1,9 millones de dólares. Según viene informando la empresa, hasta la fecha se entregaron a centros médicos e instituciones de la región 350 unidades de alcohol en gel en presentaciones de 5 litros, 3.000 barbijos quirúrgicos, 3.200 mamelucos, 700 gafas y 3.500 pares de guantes. El último donativo se concretó el viernes: 3.750 barbijos especiales (N 95). Además, una obra liderada por el departamento de Ingeniería de Tenaris elevó la capacidad del sistema de soporte de la terapia intensiva del Hospital Municipal San José de Campana. Ahora, el nosocomio puede disponer de hasta 40 camas conectadas a respiradores mecánicos. Potenciados por estos recursos, los sanatorios pueden llevar adelante de manera más eficiente su estrategia para enfrentar la pandemia. Tanto en el San José como en el Vandor y la Clínica Delta la modalidad de atención se modificó para prevenir contagios entre los pacientes. En todos los establecimientos se estableció un triage para separar la atención de las guardias entre pacientes febriles y/o con síntomas respiratorios, pacientes adultos con otros padecimientos y la demanda pediátrica. Dentro de los establecimientos se procuró un circuito para cada tipo de pacientes, evitando su entrada en contacto. "Y todo el personal está usando los elementos de protección personal manda-torios: barbijos, antiparras y máscara protectora", subrayó Carlos Mendoza, subdirector médico de la Clínica Delta. De hecho, gran parte de los protectores faciales a los que hizo referencia Mendoza también fueron facilitados por Tenaris: en total 3.500 unidades, con la particularidad de que fueron fabricadas en su centro industrial de Campana. La iniciativa estuvo coordinada por la Dirección de Fabricación y movilizó la solidaridad de decenas de colaboradores, quienes incluso durante el feriado de Semana Santa se acercaron a la planta para asistir en la producción. "Estos recursos debemos cuidarlos porque son agotables, no son infinitos. Para mi es importante enseñarle a todas las personas involucradas en la salud cómo y cuándo usarlos", manifestó Eleonora Penovi, subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Campana. Estos esfuerzos compartidos, sumado al que está haciendo la comunidad por cumplir la cuarentena, han contribuido que en Campana las cifras de casos de COVID-19 se mantengan controladas. "La verdad que el Hospital está trabajando muy bien. La gente está entendiendo que tiene que venir al Hospital realmente si es necesario, que si el cuadro no amerita urgencia debe permanecer en su casa. Tenemos la línea 107, donde médicos evalúan ante qué situación concurrir, y las pocas consultas que tenemos son de gravedad o por síntomas relacionados al coronavirus", comentó Penovi. Si la tendencia continua, tal vez no sea necesario utilizar el ex Hotel Siderca, de 52 habitaciones y que Tenaris puso a disposición para ser usado como centro de aislamiento para pacientes sospechosos o con cuadros leves de COVID-19. Dependerá en gran medida del compromiso de todos los vecinos. "A diferencia del sarampión o del H1N1, que en su momento tuvieron tratamiento y facilitaron el trabajo, contra el coronavirus la única medida efectiva es la prevención: uso de tapaboca o barbijo, lavado frecuente de manos y el distanciamiento social", señaló Carlos Bachiochi, médico del Sanatorio Vandor, antes acomodarse el barbijo y el protector facial para volver al trabajo. ELEONORA PENOVI - SUBSECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CAMPANA "Desde los médicos hasta el personal de mantenimiento y administrativo: todo el personal de salud hoy atraviesa fuertes sentimientos que solo se perciben si se mira más allá de las gafas y barbijos. Aquellos que no tienen la oportunidad de quedarse en casa, es porque están comprometidos en tareas esenciales. Creo que cuando todo esto termine -porque todo tiene un final- se van a aprender a valorar otras cosas: el abrazo, un beso, el estar en contacto. Como pediatra lo que más extraño es abrazar a los chicos, hacerles un chiste y reírnos con ellos. Por eso creo que valoraremos cosas nuevas. Toda situación enseña".

DRA. ELEONORA PENOVI CARLOS BACHIOCHI - DIRECTOR ASOCIADO SANATORIO AUGUSTO T. VANDOR DE LA UOM "Con anterioridad nos hemos enfrentado a otras epidemias, como la del sarampión de `92-`93 y la de gripe N1H1 en 2009, pero nunca ante una pandemia de las características del COVID-19. Y a diferencia de esas enfermedades, que en su momento tuvieron tratamiento que facilitó el trabajo de los médicos, hoy la única medida efectiva es la prevención: uso de tapaboca o barbijo, lavado frecuente de manos y distanciamiento social. Y las donaciones de insumo son fundamentales, junto a lo que compra el Sindicato, pensando en mantener protegido a nuestro personal".





DR. CARLOS BACHIOCHI ALCIDES FEDATO - PRESIDENTE DE CLÍNICA DELTA S.A. Y CIRUJANO "El costo de los insumos de bioseguridad se han disparado y además son muy difíciles de conseguir por la alta demanda. Y particularmente los barbijos N 95, que ofrecen una muy buena protección frente a pacientes que aerosolizan sus secreciones respiratorias, previniéndose así eventuales contagios. La clínica se viene preparando desde antes de la llegada de la pandemia al país, aplicando los protocolos nacional y provincial, y las donaciones que vamos recibiendo fortalecen nuestras capacidades".





DR. ALCIDES FEDATO



Apoyados por Tenaris, los centros médicos de Campana aguardan el pico de la pandemia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar