La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/abr/2020 Sebastián Abella:

"La emergencia económica es una herramienta necesaria para afrontar la pandemia"







Así lo aseguró el intendente Abella al referirse a la ordenanza que fue aprobada en el HCD. Además, lamentó que el Frente de Todos no acompañe con su voto por su "mezquindad política". Luego que se aprobara el jueves en el Concejo Deliberante (HCD) la emergencia económica, el intendente Sebastián Abella la calificó como "una herramienta muy necesaria para afrontar las consecuencias que trae aparejado la pandemia por el Covid-19". "Esto nos dará la posibilidad de actuar rápidamente ante esta difícil situación a los efectos de dar respuesta a las necesidades sanitarias y económicas de la ciudad que van cambiando a diario", manifestó el jefe comunal. "Tenemos la posibilidad de tener muchas camas disponibles tanto en el hospital municipal como en el hotel Siderca, pero ante un posible pico de casos o una ampliación en la necesidad, el Municipio tiene que actuar rápidamente y eso se facilita con la declaración de la emergencia económica", manifestó. Además, Abella apuntó contra los concejales del Frente de Todos que se opusieron a la ordenanza: "Es lamentable que no hayan dejado de lado las mezquindades políticas y no acompañen este proyecto que beneficiará a todos los vecinos". Asimismo, destacó que se aprobó por el voto oficialista y del bloque vecinalista y, sobre el kirchnerismo, reflexionó: "En cuatro años no nos acompañaron con ninguna ordenanza, ni tuvieron el gesto de reconocer algo bueno que hayamos hecho; y mucho menos lo iban a hacer ahora que se trata de una emergencia económica".

Abella destaco la importancia de contar con la herramienta en este momento.

#LocalesPolíticayEconomía El HCD le dio al Intendente más herramientas para gestionar la crisis: Con los votos de la bancada de Juntos por el Cambio, sancionó el jueves la Emergencia Económica y Social en el distrito de Campana. Esto le… https://t.co/yx79vP5FgX | CampanaBA — La Auténtica Defensa (@LADdigital) April 25, 2020 #Video HCD Campana: Sesión Ordenaria del día 23 de Abril de 2020. https://t.co/mucUsk5fpe — La Auténtica Defensa (@LADdigital) April 23, 2020

Sebastián Abella:

"La emergencia económica es una herramienta necesaria para afrontar la pandemia"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar