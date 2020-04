El video se puede ver escaneando el código QR, o dando Play al mismo, insertado en éste artículo. Ex alumnos, alumnos y profesores de música se unieron cada uno desde su casa y realizaron la versión "Tu Amor" de Charly García y Pedro Aznar. "La música es una de las mejores cosas que tenemos al alcance en tiempos de aislamiento", asegura Marlise Blanco, mentora de la idea en diálogo con La Auténtica Defensa. El término como tal de "música" viene de la Antigua Grecia, y significa el arte de las musas. Entonces, a partir de lo dicho, queda una cosa clara: la música es un arte. La música es el arte de organizar en el tiempo los sonidos. La finalidad de la música es proporcionar una experiencia sensorial en el oyente, aunque va mucho más allá. En plena cuarentena, fue así que a Marlise Blanco, zarateña y ex alumna del Profesorado en Educación Musical de la Escuela de Arte Ricardo Carpani se le ocurrió realizar un video con exalumnos, alumnos y profesores de música. En diálogo con La Auténtica Defensa cuenta "pensé en realizar un video que transmitiera algo lindo que tanta falta hace en estos tiempos difíciles. Me contacté vía Whatsapp, Instagram y Facebook con artistas de la zona que fueron compañeros míos durante la carrera y las respuestas fueron inmediatas". La canción elegida fue "Tu amor", de Charly García y Pedro Aznar. "Se dio luego de horas de escuchar, buscar y prestar atención a letras en casa, en familia. Estuve a punto de elegir "Té para tres" de Soda Stereo, pero finalmente me convenció "Tu amor". Creo que es muy bello su mensaje, hablar del amor como parábola de un mundo mejor es extraordinario y la frase final... seremos salvos por nuestro amor, me remite a #yomequedoencasa y lo hago por vos". En relación al modo de trabajo Blanca cuenta que "primero fue dar una estructura al arreglo, separé en frases la canción y cada uno eligió la parte que más le gustaba para poder cantarla", cuenta y agrega "algunos, además de cantar, nos sumamos con instrumentos, por mi parte, además de cantar, realicé la intro en piano y uno de los chicos, Pablo Ramírez, se sumó con su guitarra". Las grabaciones fueron hechas en cada casa, no solo videos hechos en nuestra ciudad sino Zárate, La Isla, Cardales, Escobar y uno enviado desde Italia, ya que una de las chicas, Valeria Paluci, está pasando la cuarentena allá. La edición de audio y video fue realizada por Juan Beltrán, otro de los participantes que también le puso su voz al cover de "Tu amor". Participaron también Virginia Roldán, Franco Litardo, Lucas Roldán, Santi Torres, Cristian Gigena, Sofía López, María Rosa Herrera, Lujan Bonesi, Franco Torena, Pablo Sorbara, Eliana Martínez, Juli Colo, Franco Garrido, Daiana Benítez y Sabrina Alanes. Sin dejar de lado el contexto que se vive a nivel país la cantautora asegura "creo que mantenernos en contacto es muy importante, ya que así seguimos manteniendo activa nuestra vida social, para mí, estar en cuarentena no significa estar en soledad, es una situación que nos sorprendió a todos, pero debemos atravesarla de la mejor manera posible y es importante acompañarnos entre todos". Y en este caso la música ayuda, en toda la charla resalta que el mundo necesita de los artistas y músicos. "Poder escuchar o hacer música es libertad, es viajar y transportarte a otro lugar. Es poder decir y transmitir. Realmente la música es una de las mejores cosas que tenemos al alcance en tiempos de aislamiento". Es una muy bella versión que el grupo interpreta con emoción y sensibilidad. El video ya se puede ver a través del Facebook de la Escuela de Arte Ricardo Carpani. #CONCIERTENA "Durante los primeros días de la cuarentena, tuve que postergar varias actividades relacionadas a mi profesión, entre estas, ensayos y presentaciones, esto me llevó a tener que reorganizarme y buscar la forma de continuar con lo que pudiera de forma virtual. Fue así como comencé a realizar video llamadas para seguir en contacto con amigos músicos y a buscar momentos para conectarnos". Fue así que extendió esa idea a las redes sociales, por ejemplo en Instagram y surgió #Conciertena. Es un "live" realizado por Marlise desde su cuenta de Instagram. "Un live que sale por mi cuenta (@marliseblanco) durante la semana, donde la música es el mayor entretenimiento para la gente que lo ve. Me gustó la idea de poder acompañar a la comunidad con buenos mensajes y me proyecté algo mayor", comenta.

