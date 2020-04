P U B L I C







Julio N. Carreras

Otra de las discriminaciones que han surgido en estos días, atañe directamente a los grupos de jóvenes profesionales que, mientras el 80 por ciento de su generación se dedicaba a tratar de vivir lo mejor posible a costa de….., ellos se dedicaban a sacrificar salidas, fiestas, vacaciones exóticas, y quien sabe cuántas cosas más para dedicar a formarse en distintas profesiones y poder llegar a tener un título que les permita un desarrollo personal que los saque de la dependencia laboral, buscando ser sus propios jefes. En el programa emitido ayer por A24, en horas del mediodía, el Secretario General de la Coordinadora de Cajas, Arq. Gustavo Beveraggi, comunicó que remitió nota al Sr. Secretario de Seguridad Social de la Nación, Dr. Luis G. BulitGoñi, en la que manifiesta que la institución que representa considera una aplicación discriminatoria del Ingreso Familiar de Emergencia hacia afiliados de Cajas para Profesionales. Se habrían recibido una gran cantidad de denuncias y reclamos de afiliados a los que les fue denegado el beneficio, todos por el siguiente motivo: "El Ingreso Familiar de Emergencia no le corresponde a los monotributistas no aportantes (ya que aporta a la seguridad social por estar también en relación de dependencia o por pertenecer a una Caja jubilatoria de su profesión). En su caso, usted o algún integrante de su grupo familiar cumple con esta característica". Hoy todos ellos son desconocidos por los entes responsables de reactivar o mejor dicho ayudar, a quienes no les permiten trabajar por esta maratónica "cuarentena" simplemente porque son trabajadores autónomos o monotributistas que pertenecen a Cajas Profesionales fuera de ANSES. La ley existe, las Cajas Profesionales son reconocidas y se permitió y se permite su creación por Asociaciones de Profesionales. Entonces cual es el problema surgido. ¿Por qué son excluidos? ¿No sufren la misma retracción laboral? ¿No tienen familia? ¿No sufren como todos las mismas restricciones? ¿Se siguen haciendo las cosas solo para los que interesan a los dirigentes de turno? ¿Se sigue haciendo política con la vida de los argentinos y sus familias? En las Cajas para Profesionales hay una numerosa cantidad de afiliados al régimen de monotributistas, responsables inscriptos, etc., que se encuentran seriamente afectados por la crisis sanitaria y económica sin haber recibido ningún auxilio económico. Es verdad que algunos están trabajando, pero muchos no, pues la restricción laboral de la cuarentena no se lo permite. No tendrían que ser considerados para la ayuda económica que se está gestando por el estado para quienes sufren la falta de trabajo? Sus familias no están sufriendo también las consecuencias del momento actual? Si queremos crecer como país, se debe empezar a mirar a todos con los mismos ojos, como se diría: cortar a todos con la misma tijera. Y al pasar, bien lo que se hizo. Se tomaron medidas acertadas. No será el momento de cambiarle el nombre a la señora cuarentena y ponerle nombre y apellido: "restricción social discriminada".

Opinión:

Ante el pedido de un apoyo económico, ¿Somos todos iguales?

Por Julio N. Carreras

