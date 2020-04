Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del domingo, 26/abr/2020. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del domingo, 26/abr/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad

ABANDONO DE CHARLAS La Argentina se retiró de las negociaciones que llevaba adelante el Mercosur para avanzar en un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur. El Gobierno decidió dejar de participar de los diálogos tanto con las autoridades surcoreanas como con las de Canadá, India y el Líbano, con las cuales se intenta establecer tratados comerciales, así como también de las futuras charlas con otros países. Sin embargo, la medida no incluía a las negociaciones "ya concluidas con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio". La situación fue comunicada por la Cancillería de Paraguay, que actualmente ocupa la Presidencia pro tempore del Mercosur. ANUNCIO (VICE)PRESIDENCIAL La vicepresidenta, Cristina Kirchner, destacó este sábado que "el Congreso ya puede sesionar virtualmente" y remarcó que "nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de las leyes", tras el rechazo de la Corte Suprema al planteo que había realizado para determinar la constitucionalidad de ese esquema de trabajo legislativo. "¡Listo! Salió el fallo de la Corte. El Congreso de la Nación ya puede sesionar virtualmente", celebró la titular del Senado. A través de su cuenta de Twitter, la ex jefa de Estado agregó: "Nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de las leyes. Fin... Saludos a todos y todas". DENGUE, EL OTRO VIRUS Los casos de dengue en la Argentina en esta temporada sumaban más de 43 mil, con diez personas fallecidas. El dato fue revelado por el director de Control de Enfemedades Transmitidad por Vectores de la Nación, Adrián Galo, durante el reporte diario por la evolución en el país de la pandemia del coronavirus Covid-19. Galo llamó a la población a incrementar las acciones de prevención de la proliferación del mosquito aedes aegypt en el marco de la cuarentena obligatoria. El funcionario consigna que desde julio de 2019 se produjeron un total de 43.497 contagios de coronavirus en el país, con diez casos fatales y 19.007 confirmados por laboratorio, mientras que cocirculan en el país los serotipos 1, 2 y 4. A PAGAR, NETFLIX Actores advirtieron sobre la necesidad de legislar sobre las plataformas que brindan contenidos de entretenimiento, como Netflix, Amazon y Youtube, para que los artistas perciban ingresos por la reproducción pública de sus imágenes. Con casi la mitad de la población mundial en aislamiento ante la pandemia de coronavirus, esos gigantes de la industria vieron acrecentarse sus ingresos. Por ejemplo, Netflix tuvo 15,8 millones de nuevos suscriptores a nivel global durante los primeros tres meses del año y unos beneficios de 709 millones de dólares en ese período, lo que representó el doble de lo que había obtenido en el primer trimestre de 2019. EN TIEMPO RÉCORD La nave espacial rusa Progress, con más de 2,5 toneladas de carga a bordo, se acopló a la Estación Espacial Internacional (ISS). Lanzada por un cohete Soyuz desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajastán, Progress llegó a la ISS en un tiempo récord de 3 horas y 20 minutos, lo que la convirtió en la "nave que ha realizado el vuelo más rápido hacia la ISS". Su lanzamiento se dedicó al 75º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, que Rusia celebrará el 9 de mayo. Por eso, el cohete se decoró con símbolos soviéticos. La tripulación actual de la ISS está compuesta por el astronauta estadounidense Chris Cassidy y los cosmonautas rusos Ivan Vagner y Anatoli Ivanishin.



