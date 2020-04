Entrega de módulos de alimentos y cuadernillos para la continuidad pedagógica

P U B L I C



El Gobierno de la provincia de Buenos Aires envía el recurso económico para garantizar la provisión de alimentos a alumnos bonaerenses. En Campana se entregan más de 24.000 módulos de alimentos mensuales. El miércoles pasado, el Inspector jefe Regional Prof. Carlos Lopetegui y la inspectora a cargo de la Jefatura Distrital de Campana, Prof. Gilda Chiorazzo acompañaron las actividades en los establecimientos educativos de diferentes niveles, destacando el compromiso de quienes están trabajando para acompañar a los estudiantes y sus familias. En este sentido, el Inspector Jefe Regional destacó: "El Gobierno de la provincia de Buenos Aires envía el recurso económico para garantizar la provisión de alimentos a alumnos bonaerenses beneficiarios del Servicio Alimentario Escolar. En Campana representan más de 24.000 módulos mensuales que son entregados a las familias por personal docente cada quince días en articulación con el estado municipal que brinda la asistencia en logística y armado de los módulos, cada uno de ellos contiene alimentos que mantienen el equilibrio nutricional y alimentario. Consultada sobre el trabajo que puntualmente se desarrolla en nuestra ciudad, la inspectora Chiorazzo expresó: "Esta tarea se puede desarrollar gracias a la participación de los integrantes de la comunidad educativa, en la situación inédita que nos atraviesa, la escuela y los docentes son actores fundamentales en el territorio" y agregó "no es novedad que el sistema educativo a través del tiempo se encontró ante muchas etapas difíciles asumiendo con responsabilidad la búsqueda de mejores herramientas para dar respuesta a la comunidad en contextos diversos. Quienes formamos parte del sistema educativo sabemos bien que en esos escenarios la Escuela siempre encontró la manera de seguir cuidando y enseñando". Este trabajo que se realizó es para fortalecer la condición alimentaria de la población Educativa y es acompañado por acciones que tienden a no descuidar la tarea pedagógica, es por eso que desde el Gobierno Nacional y Provincial se recibió material para garantizar que los alumnos puedan continuar aprendiendo cuando no tienen acceso a plataformas virtuales, en Campana ya se entregaron más de 16000 ejemplares y se espera una próxima entrega. Esos materiales también están disponibles en el sitio "continuemos estudiando" y en la plataforma "Seguimos Educando". En la Televisión Pública se está emitiendo una programación destinada a alumnos de todos los niveles de la provincia de Buenos Aires, que inicia de 9 a 11 para el nivel inicial, y a partir de las 14 horas está destinada a alumnos de nivel primario, además de las innumerables propuestas y planificaciones de clases que están diseñando cada uno de nuestros docentes pensando en sus alumnos. Para finalizar, Chiorazzo agradece y valora el trabajo del equipo de inspectores, la secretaria de jefatura, los docentes voluntarios, los empleados municipales que acompañan la logística y distribución, a los consejeros escolares, "cada uno comprometido desde su rol y conscientes de la importancia del trabajo articulado para poder afrontar y garantizar esta tarea en cada institución educativa de nuestra ciudad". "Es un tiempo para seguir pensando e interpelando los modos de hacer escuela, mientras aguardamos ese día en que nos reencontremos dentro del aula donde sin duda ya no seremos los mismos, pero seguramente habremos aprendido nuevas formas de ser y hacer en nuestra querida Escuela Pública", cerró.





Entrega de módulos de alimentos y cuadernillos para la continuidad pedagógica

