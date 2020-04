La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/abr/2020 Documento político:

Junto con el embajador Raúl Alfonsín (h.) y otros referentes políticos de centro izquierda de la Argentina, el campanense Alberto Giordanelli suscribió un documento político que comenzó a difundirse esta semana. "En la República Argentina, el gobierno ha coordinado las acciones de la ciudadanía para enfrentar la pandemia, imponiendo un aislamiento social, preventivo y obligatorio, que ha logrado minimizar el contagio por SARS-CoV-2. El éxito inicial, del que debemos congratularnos, se asienta en el pleno funcionamiento de la democracia y sus instituciones. Es por ello que rechazamos categóricamente el intento de caracterizar como autoritaria la respuesta que la propia sociedad, a través de sus representantes, se ha dado para afrontar una situación de una excepcionalidad y gravedad extraordinaria. Y cuando decimos que fueron los representantes políticos de la sociedad los que en nombre de ella, han respondido a las amenazas a la salud pública, aludimos tanto al oficialismo como a la oposición. Cada uno de los poderes del Estado, ejerciendo con independencia sus funciones, y en el marco del Estado de Derecho, tomó las decisiones que juzgaba necesarias", inicia el documento titulado "El pensamiento progresista frente a las falsas caracterizaciones del pensamiento neoliberal", que comenzó a circular esta semana. Más adelante, el texto firmado por el embajador argentino en España, Raúl Alfonsín (h.) y el campanense Alberto Giordanelli, entre otros, se expresa en desacuerdo con "un reciente pronunciamiento de figuras conservadoras, ultraliberales, y hasta de derecha extrema de diversos países de Iberoamérica que en un documento reciente, buscan lastimar el consenso ciudadano respecto de la acción cooperativa que el momento exige. En él, acusan a los gobiernos de nuestro país, España y México de ´acaparar prerrogativas políticas y económicas´ en estos momentos de crisis. Tal caracterización carece de la honestidad intelectual necesaria en sociedades republicanas y democráticas. No queremos consentir la posibilidad de que estas visiones extremistas secuestren la deliberación sobre cuestiones tan importantes, pero el documento mencionado merece atención. No ciertamente, por su débil fundamento conceptual, orientado más a injuriar que a señalar problemas concretos, sino porque contiene las firmas de ex-presidentes electos democráticamente, cuya colaboración sería dable esperar en estas horas. Denunciamos el llamado tácito que contiene el texto a rechazar las medidas de coordinación que adoptan los estados en esos tres países". El documento también expresa su adhesión al "impuesto extraordinario a las grandes fortunas para sentar condiciones justas en el relanzamiento de la economía" y asegura que "no está en peligro la democracia en Argentina, lo que está en riesgo es la salud, la calidad de vida y la equidad", para terminar manifestando en su línea final: "No a la reacción conservadora, sí a la democracia con justicia social, con más libertad y más igualdad".

