La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/abr/2020 Oscar Trujillo:

Aseveró Oscar Trujillo, que además agregó: "Estamos en presencia de un proyecto que sólo busca crear cargos políticos, aumentando escandalosamente el gasto público". Concejales del Frente de Todos-PJ rechazaron la creación de un nuevo organismo estatal "que aplicará mayor presión fiscal a los vecinos sobre una economía local arruinada y en medio de una crisis sanitaria inédita en nuestra historia". En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, hubo un fuerte rechazo por parte de la oposición a la creación de una nueva Agencia de Recaudación Municipal, determinación que para los ediles del Frente de Todos-PJ, no sólo sería ilegal sino que además "aplicará mayor presión fiscal sobre una economía local arruinada y en medio de una crisis sanitaria inédita en nuestra historia". Al respecto, el Concejal y Presidente del PJ, Oscar Trujillo, señaló: "En plena Pandemia, el Intendente suma cargos políticos y presión fiscal sobre los vecinos. La presentación del proyecto comienza declarando y admitiendo la propia incapacidad administrativa profesional en materia fiscal para justificar la contratación de un servicio externo. Pero además significa la ampliación del gasto público creando una superestructura que además de costosa, desde el inicio admite su futura incapacidad e ineficacia". Al respecto, Trujillo señaló que el oficialismo comparó (en su justificación) la necesidad del Municipio con la de grandes empresas o los mayores contribuyentes del distrito, quienes disponen de "Asesores tributarios de importantes estudios profesionales". "La verdad que no sorprende esta determinación de un gobierno que tuvo que pagar 700 mil pesos por la redacción de una ordenanza. Pero resulta patética la comparación y la creación de este engendro jurídico que concibe a nuestros vecinos contribuyentes como ´Clientes´. Incluso, más adelante el proyecto propone la realización de contrataciones para tareas estacionales, extraordinarias o que no puedan realizarse con sus propios recursos humanos y profesionales. Es decir, seguir incrementando el gasto". Según el edil, "este proyecto no se ruboriza de reconocer, y hacerle reconocer al propio Intendente Municipal, la inexistencia de un Registro de Contribuyentes. Estamos en presencia de un proyecto que sólo busca crear cargos políticos, y que sale a la luz el mismo día en que nuestro Intendente Municipal propone una ordenanza de Emergencia y reclama públicamente al gobierno provincial socorro para sostener la economía municipal. En medio de una Pandemia cuyo costo humano y económico nos resulta a todos absolutamente imprevisible". Para el bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ "la Agencia de Recaudación de Abella es ilegal. Su impulso está violando la Ley Orgánica de las Municipalidades, despojando al HCD de funciones esenciales y propias, de legislar, fiscalizar y controlar los actos del gobierno. Viola la Ley nombrando cargos con estabilidad, cuando debería estipularse claramente la periodicidad de esas funciones. También al aceptar que el Departamento Ejecutivo elija o remueva a su antojo a esos futuros funcionarios. La aprobación de ésta ordenanza representa la convalidación de una maniobra torpe y oscura, donde el aumento del peso administrativo de la nueva superestructura fiscal va a tener otro costo más para el vecino: el aumento de la presión fiscal sobre una economía local arruinada y en medio de una crisis sanitaria inédita en nuestra historia". Finalizando, el titular del Partido Justicialista y Concejal aseguró: "nos hubiera encantado analizar mejor el proyecto en la comisión".

