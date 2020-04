La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/abr/2020 Giroldi busca reactivar la construcción de la Central Termoeléctrica Belgrano 2







Se trata de un proyecto gemelo a la central puesta en marcha en 2008, sobre el camino a El Morejón. La obra fue licitada en 2015 pero, cambio de gobierno mediante, nunca se inició. "Sí, es verdad. Mi proyecto de ordenanza ingresó este jueves al mediodía. Espero que sea incluido en el Orden del Día de la próxima sesión. Ya tuve conversaciones sobre el tema con el Ministro (de Obras Públicas de la Nación) Katopodis y me dijo que es una de las obras que quiere impulsar durante su gestión", confirmó en diálogo telefónico la concejal Stella Maris Giroldi a La Auténtica Defensa. La ex Intendente y ex Diputada provincial de nuestra ciudad dijo guardar un "bastante estricto" aislamiento en su domicilio que incluyó, entre otras cuestiones, su ausencia justificada a las dos últimas sesiones del Concejo Deliberante. "Soy población de riesgo y me tengo que cuidar. Casi no salgo a la calle. Pero eso no quita que siga trabajando, tal vez más te diría…", aclaró. El proyecto de Ordenanza ingresado por Giroldi este jueves al Concejo Deliberante, propone declarar de interés municipal "la obra de proyecto, suministro, construcción, montaje y puesta en marcha de una central de generación eléctrica, de ciclo combinado, de una potencia de más de 800 MW, a realizarse en el Partido de Campana, sobre el Camino Campana - Capilla del Señor, en terrenos del Estado Nacional, y cuya denominación será "Termoeléctrica Manuel Belgrano II". El texto también propone la creación de una comisión de seguimiento que incluya "al Departamento Ejecutivo y Deliberativo Municipales y a distintos actores de la Comunidad, con intereses legítimos en la cuestión, tales como cámaras empresariales, sindicatos, profesionales y empresas del rubro". "La pandemia -comentó Giroldi al respecto- cambió todas las prioridades, pero no por eso hay que dejar de pensar en el mediano y largo plazo. La obra de la Termoeléctrica en algún momento se va a hacer sí o sí, porque técnicamente está todo para que así sea y desde la ciudad no podemos quedarnos dormidos. Pensá que la obra propiamente dicha le puede dar trabajo a más de 1000 obreros de la UOCRA, que vienen tan golpeados últimamente, y a un montón de proveedores locales. Además, su puesta en marcha es estratégica para el desarrollo de Campana y de la región. Pero estas cosas no se mueven solas y nosotros desde Campana tenemos que hacer los deberes. Lo digo en el proyecto que presenté: la Municipalidad de Campana, a través del señor Intendente Municipal y del Honorable Concejo Deliberante, debe fijar una posición sobre este tema y agotar las instancias de gestión, administrativas y legislativas, en relación a la concreción de esta obra. No sé cuándo, porque esto de la pandemia complicó todo, pero aspiro a que antes de fin de año el Ministro de Obras Públicas de la Nación nos reciba al Intendente y a mí", concluyó.

"Aspiro a que antes de fin de año el Ministro de Obras Públicas de la Nación nos reciba al Intendente y a mí", dijo Giroldi sobre la obra de la Central Termoélectrica Belgrano 2. (Foto: Archivo)



