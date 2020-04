La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/abr/2020 Llegaron a Campana más de 120 millones de Nación y Provincia







Así lo afirmó la diputada Alonso, quien se refirió a los montos que entre el Gobierno Nacional y el Provincial vienen desembolsado "para auxiliar a los campanenses durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio". La Diputada Soledad Alonso detalló los recursos que desde inicio de este período excepcional se destinaron a los campanenses, entre ellos: "más de 96 millones del ingreso familiar extraordinario para 9612 vecinos y vecinas de la ciudad; más de 2,3 millones del tesoro de la Provincia; otros 3 millones de Desarrollo Social de la Nación y 18 millones para la ampliación del Servicio Alimentario Escolar (SAE). Además, nuestro municipio también recibirá parte del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria Para la Contención Fiscal Municipal destinado a cubrir la brecha entre la recaudación y el monto necesario para garantizar los sueldos del personal municipal". En ese mismo sentido, Alonso señaló estar "orgullosa de nuestro Presidente y de nuestro Gobernador, quienes en una situación tan compleja como la que estamos viviendo revalorizaron el rol del Estado poniéndolo más activo que nunca, asistiendo a todos los sectores de la sociedad, empezando por los que más lo necesitan. Además de los recursos que mencioné -destinados para auxiliar a los campanenses durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio- no hay que olvidar la creación de la Tarjeta Alimentar y su reciente refuerzo extraordinario; y una importante cantidad de programas diseñados para aliviar el bolsillo como la creación de la Mesa de Energía Eléctrica que estará integrada por las empresas para garantizar la normal prestación de ese servicio público en la provincia por parte de los distribuidores; o medidas administrativas como la postergación del vencimiento de impuesto inmobiliario urbano y el pago de Ingresos Brutos durante la cuarentena". "Tal como sucede en los todos los Municipios, en la Provincia también la recaudación cayó drásticamente. Pero lejos de quedarse protestando o de buscar responsables, tenemos un Gobernador que se pone a trabajar para gestionar soluciones. En Campana, necesitamos un Intendente que haga lo mismo, no se victimice y ni califique de mezquina la ayuda anunciada por la Provincia cuando todos sabemos en qué condiciones la dejó Vidal. No le sirve a nadie y confunde a nuestros vecinos", concluyó.

"Tenemos un Gobernador que se pone a trabajar para gestionar soluciones", dijo la diputada Alonso. 13.100 MILLONES DE DÓLARES El secretario general del Sindicato de Empleados de la ANSeS, Carlos Ortega, afirmó que su gremio "apoya las medidas de subsidios para empresas y sectores vulnerables, así como el cobro de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas". Asimismo, el campanense precisó que "se están invirtiendo 13.100 millones de dólares en total. El paquete de apoyo al salario complementario son 70 mil millones de pesos; el subsidio para monotributistas son 11 mil millones; la garantía de créditos para monotributistas 11 mil millones más; el IFE 80 mil millones; el refuerzo de la AUH son 14 mil millones y el aumento a jubilados 13.500 millones". Por otra parte, el sindicalista expresó que "acá muchos plantean que se está cuidando la vida y no la economía y cuando ves estas medidas queda claro que se está cuidando la economía del país. Es plata que está circulando para poder mejorar nuestra calidad de vida. Es extraordinario y pocos lo dicen (…) Los créditos a las empresas suman en total 470 mil millones de pesos. Es una inyección y un esfuerzo muy grande del Estado a cada uno de los sectores", cerró el dirigente de la seguridad social.



Llegaron a Campana más de 120 millones de Nación y Provincia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar