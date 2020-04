La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/abr/2020 El Sindicato quiere que los municipales que prestan servicio en la pandemia cobren el plus de $5000







Por eso, le solicitó al intendente Abella que confeccione con carácter de urgencia una lista de los empleados que están concurriendo a trabajar de manera continua. El beneficio será abonado por el Gobierno nacional. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana no quiere que su gremio sea privado del bono especial de 5 mil pesos que el presidente Alberto Fernández comprometió para los estatales que prestan servicio durante la pandemia de COVID-19. Esta semana se difundió una carta que el secretario general Carlos Barrichi le envió al intendente Sebastián Abella, en la que solicita con carácter "urgente" la confección de "listados con la totalidad de los trabajadores y trabajadoras municipales de Salud" para que puedan recibir "en tiempo y forma" los $5 mil que el Estado nacional "les reconoce por su esfuerzo y compromiso" para frenar al coronavirus. Por decreto presidencial, el bono podrá ser requerido por trabajadores de la salud, profesionales y técnicos, auxiliares, ayudantes y a toda persona expuesta y abocada a controlar la pandemia provocada por el COVID-19. Además, se incluyen los trabajadores que desarrollan actividades en establecimientos de salud con internación, ya sea con financiamiento público o privado. También se incluyen aquellos trabajadores de la seguridad social, de los sistemas de atención de emergencia extra-hospitalaria, los de laboratorios de análisis clínicos y los establecimientos y/o residencias de la tercera edad. Barrichi también le solicitó al Municipio que incluya en el listado "a todos los trabajadores y trabajadoras que presten servicios en el marco de la emergencia sanitaria, independientemente de la forma (locación de servicios, pasantías, becarios, residencias o prácticas profesionalizantes) siendo su único requisito presente característica de continuidad". El líder sindical señaló que en los últimos tiempos el poder adquisitivo de los municipales viene "siendo gravemente afectado", por lo que el bono brindará "una importante ayuda a la economía familiar". Y, para concluir, le pidió al intendente reconocer "la tarea de los trabajadores y trabajadoras" municipales que ponen "el hombro" durante la lucha contra la pandemia.

