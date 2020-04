Federico R. Simioli

En el marco de la pandemia de COVID-19, las personas de 65 años y más, personal de salud y el resto de quienes pertenecen a los grupos de riesgo deben aplicarse la vacuna contra la gripe como medida especial de cuidado. Estas vacunas protegen de otras patologías respiratorias que también debilitan a las personas y que muchas veces requieren cuidados especiales y hospitalización. En estos momentos, es necesario minimizar las posibilidades de una internación o de un cuadro grave que requiera hospitalización. Por eso, este año las vacunas ya están disponibles en todo el país y se lleva adelante una estrategia de vacunación escalonada, que comienza en una primera etapa por la aplicación a personas de 65 años en adelante y al personal de salud. Luego, se continuará con la vacunación para mujeres embarazadas, niños y niñas de 6 a 24 meses y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. VACUNA ANTIGRIPAL ANUAL: La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que se presenta habitualmente en los meses más fríos del año. La mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades o condiciones crónicas (cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, obesidad y diabetes, etc.), pueden tener graves complicaciones que pongan en riesgo sus vidas. ¿Quiénes se deben aplicar esta vacuna de acuerdo al calendario nacional de vacunación? - Personal de Salud. - Personas de 65 años y mayores. - Mujeres embarazadas: en cualquier trimestre de la gestación. Mujeres puérperas hasta el egreso de la maternidad, máximo 10 días después del parto si no la recibieron durante el embarazo. Hay que considerar que el momento fundamental de vacunación es durante el embarazo para proteger a la madre y al bebé a través del pasaje de anticuerpos por la placenta. - Niños/as de 6 a 24 meses: deben recibir dos dosis separadas por al menos 4 semanas, excepto los niños/as que ya hubieran recibido dos dosis en años anteriores. - Personas de 2 a 64 años inclusive, que presenten ciertas condiciones como: enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos y trasplantados, y otras personas con obesidad (con índice de masa corporal mayor a 40), diabetes, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, etc. Para recibir la vacuna gratuita, deben presentar orden médica. VACUNA CONTRA EL NEUMOCOCO: El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves como neumonía y meningitis. Para prevenirla, las personas con mayor riesgo de padecerla deben asegurarse de recibir la vacuna. ¿Quiénes se la deben aplicar de acuerdo al calendario nacional de vacunación? - Personas de 65 años y mayores. - Niños/as menores de 2 años. - Personas entre 2 y 64 años con problemas en su sistema inmunológico o con enfermedades crónicas (respiratorias, cardíacas, hepáticas, diabetes, entre otras). En el caso de las personas con factores de riesgo, es necesario presentar orden médica. Federico R. Simioli - Médico Infectólogo (M.N. 134255 - M.P. 551400) / CMR

NotiCMR:

Vacunación contra la gripe y el neumococo

Dr. Federico R. Simioli

