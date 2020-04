"La Demencia", primer videoclip de La Corona del Bufón

P U B L I C



La banda se formó hace siete años. Y hace una semana lanzaron por las redes sociales su primera herramienta de difusión. "Sentimos que aportamos un grano de arena, son casi 4 minutos que puede distender y entretener a las personas de la realidad", asegura Diego Loillet (bajista) a La Auténtica Defensa. La cuarentena ha provocado que gran parte de la población baje de ritmo para estar encerrados en casa. La mayoría de las personas dejaron de ir a las oficinas, cancelaron sus viajes y cambiaron planes laborales para evitar la propagación del Coronavirus, incluyendo a músicos. En este caso, en nuestra ciudad, la banda La Corona del Bufón tuvo que posponer su grabación del nuevo CD pero la buena noticia es que hace una semana lanzó a través de sus redes sociales su primer videoclip: "La Demencia". El tema fue filmado íntegramente en nuestra ciudad y editado por Pablo Fede Producciones. Cuenta con la actuación de Lucila Zapata, íntima amiga, que "como protagonista le da un gustito especial", detalla Diego Loillet bajista. "Estamos muy contentos de poder presentar nuestro primer videoclip como herramienta de difusión y de poder plasmar un documento congelado en el tiempo" comenta orgulloso el músico y agrega "sentimos que aportamos un grano de arena, son casi 4 minutos que puede distender y entretener a las personas de la realidad". Los vecinos pueden escuchar su nuevo tema a través de Youtube: La Corona Del Bufón / Facebook: La Corona del Bufón o Instagram: lacoronadelbufonrock Y añorando que todo pase pronto Diego sintetiza "ensayar no se puede y presentarse en vivo mucho menos. Es una situación grave para todo aquel que vive del arte y los espectáculos, pero tenemos Fe que todo va a pasar y volveremos a presentarnos en nuestra ciudad para dar, como siempre, lo mejor de nosotros". RESUMEN DE LA BANDA Se origina a principios de 2014 en la ciudad de Campana con Jorge "Rolly" Acosta (voz), Diego Loillet (bajo), Iván Ramírez (guitarra), y Alexis Medina (batería). Luego de tocar en varios bares, y gracias a la respuesta del público, comenzaron los ensayos. Se incorpora en el segundo ensayo Carlos Sandoval como segunda guitarra. Al empezar a armar temas propios comenzaron las primeras presentaciones en Venecia Rock, Dappiano´s, MOD y La Estación, bares de nuestra ciudad, y en ciudades vecinas. Además participaron en festivales organizados por Campana Joven y el Ministerio de Cultura. En 2018 se retiró Iván Ramírez y se incorpora un año después Gonzalo Suárez en guitarra consolidando la formación actual. La banda no tiene un género definido. "Nos gusta alternar ritmos y no encasillarnos en un estilo único, hacemos desde temas de índole hard rock, punk rock hasta llegar a reggae o rock and roll. A veces también el contenido de la letra sugiere un determinado ritmo y eso está bueno ya que podes transmitir de una manera más sólida la intención que deseas". El abanico de bandas en común son muchísimas entre las que destacan: Sumo, Los Gardelitos, La Renga, Skay, Las Pelotas. En relación al nombre del grupo Lolliet detalla que "ante la necesidad de transmitir una idea donde el que entretiene, como el bufón en tiempos medievales, con arte es el verdadero rey y no el rey como tal. Nos vino bien la idea ya que la Corona hace también referencia a una de las bandas que tenemos en común y más impactan en nuestro sonido que es "Patricio rey y sus redonditos de Ricota". CAMPANA MUSICAL Cuando indagamos sobre cómo ve a Campana en relación a los músicos y su trabajo Diego explica "consideramos que Campana cuenta con una gran cantidad de grandes músicos de diferentes ramas, bandas que tienen una gran creatividad y mucha dedicación", pero "desgraciadamente esto, en el transcurso de los años, fue bajando la convocatoria y los lugares donde poder presentarse. La música en la sociedad no es un motor tan grande como alguna vez lo fue. Pero las bandas que aún están en escena tienen un poder terrible, estando ante la desventaja de no estar tan al corriente.... tal vez esto hace que se luche más y se exija más al artista, está bueno por otro no tanto. Aún siguen tocando bandas míticas campanenses y siguen llenando lugares donde se presentan, como los Cayos, que dan Fe de que todo se puede si se pone corazón y esmero".



La Corona del Bufón está integrada por Jorge Rolly Acosta (voz), Diego Loillet (bajo), Gonzalo Suárez(guitarra),y Alexis Medina (batería).



"La Demencia", primer videoclip de La Corona del Bufón

