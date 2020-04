La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/abr/2020 Efemérides del día de la fecha: 26 de abril







DÍA INTERNACIONAL DE RECORDACIÓN DEL DESASTRE DE CHERNÓBIL Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 71/125 en el año 2016, en este día se recuerda el accidente nuclear de Chernóbil acontecido en el año 1986 y se concientiza acerca de las consecuencias causadas por el mismo que, a 34 años del accidente, perduran en la actualidad: "las consecuencias a largo plazo persisten y las comunidades y los territorios afectados todavía tienen demandas en relación a este problema." El año pasado el primer ministro ucraniano, Volodymyr Groysman, homenajeó a las víctimas y recalcó la importancia de que esto no se repitiera. Construida en el año 1970 a la par de la ciudad modelo Pripyat (Ucrania), la central nuclear Vladímir Ilich Lenin fue edificada con el propósito de ser la mayor central del mundo con 12 reactores, de los cuales cada uno generaría una energía de 1000 MW. No obstante, terminó trascendiendo como la central en la que se provocó el peor desastre nuclear en la historia. El incidente fue provocado durante un experimento en el que se buscaba probar si el reactor podía enfriarse sin suministro eléctrico; pero, contrario a lo esperado, el reactor N°4 aumentó súbitamente su potencia y sobrecalentó el núcleo lo que desencadenó una serie de explosiones en su interior. Éstas culminaron con el núcleo del reactor expuesto y la expulsión de 200 toneladas de material radioactivo a una altitud de 1.500 metros; lo que se estima que fue 400 veces mayor que la bomba lanzada en Hiroshima. A pesar de la magnitud del accidente, que había matado a 31 personas, las máximas autoridades de la Unión Soviética minimizaron los sucedido y, recién el 29 de abril, evacuaron a todos los pobladores de Pripyat. El país más afectado fue Bielorrusia por caer allí el 70% de los radionúclidos lo que causó que 1 de cada 5 bielorrusos vivieran en un territorio contaminado y padecieran una epidemia de cáncer de tiroides. Según la revista científica "International Journal of Cancer" "para el 2065, sobre 16.000 casos de cáncer de tiroides y 25.000 casos de otros tipos de cáncer se pueden esperar debido a la radiación del accidente". INCENDIO EN EL NEUROPSIQUIÁTRICO SAINT EMILIEN Ocurrió en el año 1985, a las 21 horas, un incontrolable incendio se desató en el tercer piso y, rápidamente, se propagó a todo el edificio. Al tratarse de un centro psiquiátrico, muchos pacientes estaban sedados por lo que no pudieron escapar de las llamas que sembraron el pánico en todo el edificio; el mismo estaba hecho con materiales inflamables y no contaba con escaleras de emergencia lo que agravó la situación. A pesar de los esfuerzos de los bomberos, que acudieron inmediatamente a sofocar el incendio, 79 personas fallecieron y 192 resultaron heridas. Después de este trágico hecho, la Municipalidad de Buenos Aires reconoció que la clínica acumulaba actas de infracciones y funcionaba con permisos precarios. Por años, esta fue la peor tragedia ocasionada por un incendio en el país hasta el año 2004 cuando sucedió la tragedia de Cromañón en la que murieron 194 jóvenes. SE LANZA "THE NUMBER OF THE BEAST" Un día como hoy en el año 1982, se lanzaba la canción "The number of the beast." Tras el éxito conseguido con los discos "Iron Maiden" y "Killers", la banda británica alcanzó la fama internacional con este single. El mismo fue compuesto por el bajista, Steve Harris, que se inspiró en una serie de pesadillas ocasionadas por la película "Damien: Omen II" y el poema "Tam o´ Shanter" de Robert Burns: "básicamente, esta canción es acerca de un sueño. No se trata de la adoración al diablo" comentó el músico ante la polémica generada por grupos conservadores que acusaron a la banda de satánicos. Asimismo, esta canción integró el disco del mismo nombre, álbum con el que "Iron Maiden" emprendió la exitosa gira "The beast on the road." En lo que respecta al disco, en el mismo se encuentran las canciones "Run to the hills", "Hallowed be thy name", "22 Acacia Avenue" y "The Prisoner".

