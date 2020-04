La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/abr/2020 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy, "Donde está tu confianza"

Por Mirta Dappiano











En estos días venimos escuchando hablar de esta terrible pandemia del Covid-19. Ante esto u otras pruebas difíciles, muchos nos refugiamos en quien creemos, para encontrar la paz necesaria en esos momentos. Sé que muchos, que aún no creen en un Dios poderoso, pondrán en duda su existencia. Pero yo les digo que este es el momento para que todos los creyentes oremos y clamemos a nuestro Dios al igual que toda la humanidad. Pongamos en práctica la confianza en el cuidado y el poder de Dios en medio del temor y la angustia que el mundo entero está padeciendo. Cuando todo parezca oscuro,una verdad sigue brillando; "Si Dios es con nosotros, todos los que están en contra, nunca tendrán éxito. (Romanos 8:31) En estos momentos donde aflora, el temor la incertidumbre, las mentiras y la maldad de tantos,más que nunca nos debemos aferrar y a confiar en nuestro Dios. Él es el único que tiene en sus manos el control del mundo y de c/u de nosotros. Saquemos fuerzas de nuestro interior y confiemos en nuestro Dios soberano. Tengamos fe ¿saben por qué? Porque "A los que creen en Dios todas las cosas les ayudan a bien"(Romanos 8:28) ¿Qué nos puede hacer el hombre? ¿Cuánto daño podría hacernos? ¿Podrá causarnos dolor, sufrimiento o muerte? Pero nada nos podrá robar a nuestras almas, ni nuestro futuro, más allá de esta vida. Pero ¿Cuánto daño nos podremos hacer nosotros mismos? Lo peor que podemos hacer nosotros es apartarnos de Dios. Jesús dijo: "no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno". (Mateo 10:28) Aun en nuestra tristeza más profunda ¡¡¡Dios se interesa por nosotros!!! Jesús dice y nos recuerda que;"¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis; más valéis vosotros que muchos pajarillos". (Mateo 10:29-31) Como dice el salmista "En el día que temo, Yo en ti confío" (Salmo 56:3) Descansar en Dios, y en sus promesas no tiene precio, y Jesús nos invita a ello. "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga". (Mateo 11:28-30) Si todavía no has depositado tu confianza en Cristo, tal vez esto que está pasando sea un motivo para buscarlo. Los que lo hemos hecho en su momento no nos arrepentimos, al contrario, si tuviéramos que decidirlo ahora, no dudaríamos en hacerlo. "He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación" (2da Cor. 6:2b) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 -luisgurodas@yahoo.com.ar





