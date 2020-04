"Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres" (Juan 8,32) Los virus: acción y reacción de la tierra contra el hombre Coloquio con los extraterrestres Las noticias de estos días pasados que han alarmado al mundo El 31 de diciembre 2019 la comisión sanitaria municipal de Wuhan (China) señaló a la organización mundial de la salud un clúster de casos de pulmonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, en la provincia china de Hubei. El 9 de enero de 2020, el CDC chino ha referido que ha sido identificado un nuevo coronavirus (2019-ncov) como agente causal y se ha hecho pública la secuencia del genoma. El 30 de enero la OMS ha declarado la epidemia de coronavirus en China como emergencia internacional de salud pública. La situación que está emergiendo está evolucionando rápidamente, están en curso investigaciones epidémicas. El CDC está monitoreando atentamente el brote y realizando evaluaciones del riesgo para guiar a los estados miembros de la unión europea y de la comisión europea en sus actividades de respuesta. Resulta que el coronavirus ahora ya se ha propagado desde china en todo el mundo, con cientos, miles de familias puestas en cuarentena. Italia es el tercer país en el mundo con la mayor cantidad de infectados, el gobierno está afrontando la situación aplicando decretos que han modificado radicalmente la vida cotidiana. después de solo 4 horas de consejo de ministros, el primer ministro italiano Conte y Speranza, el ministro de salud, han ilustrado en directo por tv a toda la nación las primeras medidas provenientes del ejecutivo: aislamiento de 50 mil ciudadanos, 3 meses de detención a quien las viola. Posible recurso a las fuerzas armadas. Suspensión de todas las manifestaciones deportivas. Clausuras de museos, catedrales, bibliotecas, etc. Este escenario en continua y exponencial evolución nos impone el comprender qué es lo que realmente está ocurriendo y por qué. Apelamos a nuestras fuentes celestes que enseñan el arte del discernimiento, la ciencia del espíritu, base de los ritmos y de las leyes de la vida para tener respuestas a las siguientes preguntas. Preguntas de Giorgio Bongiovanni al científico extraterrestre Semarus: (continuación del domingo pasado) ¿Cómo podemos hacer frente a esta catastrófica situación? Está claro que no estáis preparados. El pánico que dilata, el alarmismo, y la presunta solidaridad de los gobiernos para proteger la salud pública es la prueba que el hombre frente a la pregunta "¿qué se puede hacer? no sabe contestar. Lo que está ocurriendo con el coronavirus ha sido una señal de amonestación y castigo que os reclama la atención y debería haceros reflexionar. Tenéis que empezar razonando con el corazón y con el cerebro, e intentar eliminar todas aquellas acciones violentas que provocan reacciones justificadas del planeta contra vosotros. Los grandes hombres de poder como el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y los gobernantes de Europa con sus sonrisitas descalifican a los ambientalistas de Greenpeace y a los jóvenes como aquellos que guía Greta. Con sus políticas no se ocupan en serio de las graves cuestiones como la contaminación, las radiaciones post experimentos o post accidentes nucleares, alimentos adulterados, las emisiones de gas a la atmósfera de las grandes industrias. ¿La esperanza se ha convertido en mera utopía? La situación podría volver a la normalidad y a una aparente calma si los grandes poderosos empezaran a razonar a pensar menos en el lucro económico para poner fin a la explotación de los recursos de la Tierra. Estas personas tienen que establecer políticas que tengan como objetivo la solidaridad y la convivencia pacífica de los pueblos sin pensar siempre en las guerras, en la opresión con sus políticas feroces y violentas. Si no se hace así, la Tierra reaccionará con un virus que no se limitará solo a alarmar a las poblaciones con algún muerto y algún centenar de contagiados. Si no se produce un cambio en la sociedad humana, sobre todo en la opulencia de los ricos, los próximos virus causarán la muerte de millones de personas y entonces sí que pediréis ayuda al cielo, pero será demasiado tarde, porque el cielo ayudará sólo a los que han trabajado a favor de la vida, de la justicia, de la fraternidad, no importa que religión hayan profesado o en qué ideas políticas hayan creído. Esperemos de haber sido claros. De seguro hemos sido claros para aquellos que abrazan nuestros valores y que encarnan la ética de la vida. P.S.: recomendamos a todos nuestros hermanos y hermanas y a los niños que el señor dios Adonay ama y que os han sido confiados. No tengáis ningún temor ni ansiedad, no alimentéis alarmismo entre vosotros, porque nuestra tutela hacia vuestra identidad es total, a nivel psíquico, sanitario, inmunológico y espiritual. Queremos recordar que un operador nuestro a quien le acompañaba una persona fiel, por decisión nuestra fueron mandados para divulgar nuestra verdad en los alrededores de Chernobyl, la central nuclear que ha causado el desastre más grave de la historia del siglo veinte. Después de aquel viaje de misión hoy, después de treinta años, deberían estar muertos, en cambio están vivos y siguen siendo testigos de la verdad. Desgraciadamente no hemos podido tutelar a sus amigos y colegas de aquel lugar, que fallecieron casi todos. Los que acompañaron a Giorgio y Mara en esta misión han sido premiados y han pasado a la cuarta dimensión por haber sacrificado su vida para salvar a sus hermanos rusos y a millones de personas en Europa. Los recordáis como los liquidadores, un puñado de hombres atrevidos y altruistas que revistieron con un sarcófago de cemento armado y acero el núcleo central del reactor que se incendió. Sacrificaron su vida para salvar a decenas de millones de personas que habrían muerto en los meses siguientes sin aquella acción. A causa de las radiaciones murieron alrededor de doscientas mil personas en las siguientes semanas, meses, años, pero Giorgio Bongiovanni y Mara Testasecca están vivos porque nosotros los tutelamos. Tomad este ejemplo de fe y de servicio a la verdad. Paz y fraternidad... ¡He dado las gracias a Semarus y al androide kadar laku por su amor por nosotros! 