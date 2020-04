La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/abr/2020 Semblanzas entre hermanos:

Conmemoración de los 400 años del hallazgo de la imagen de nuestra Señora del Valle en Catamarca









"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 26 de abril de 2020 - Año II - Edición Nº 77 CONMEMORACIÓN DE LOS 400 AÑOS DEL HALLAZGO DE LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE EN CATAMARCA Hoy me quiero dirigir a todos aquellos que somos devotos de María y en especial de María Nuestra Señora del Valle de Catamarca. Hoy se cumplen los cuatrocientos años del descubrimiento de su imagen y es por eso que me dirijo a todos porque todos somos hijos de María. Jesús nos dio a su madre en la cruz: "He ahí a tu madre" le dice al discípulo Juan y a través de él toda la Iglesia es hija de María. Muchos de nosotros, en la manera de lo posible, queríamos estar en Catamarca para este encuentro, este Congreso y esta gran peregrinación que se iba realizar en estos días. La pandemia nos cambió la agenda, nos cambió los programas pero bueno no nos quedamos triste porque siempre vamos a querer ir a la casa de mamá, siempre queremos ir a visitar a mamá. Mamá nos sigue esperando con su paciencia y lo único que nos pide a todos "No nos peleemos entre nosotros, amémonos como una familia, como hermanos, busquemos cuidarnos. Que nadie esté fuera del cariño de la familia, que nadie esté fuera del alcance de la ayuda que podemos darnos mutuamente, que nadie se sienta excluido de nuestra fraternidad". Eso es lo que cualquier mamá pide a sus hijos y muy especialmente María Nuestra Señora del Valle de Catamarca. Un gran abrazo y la bendición y que María nos cuide. Mons. Pedro Laxague / Obispo Zárate - Campana / 2020 Año Mariano Nacional

María Nuestra Señora del Valle de Catamarca. UNA INICIATIVA PARA IMITAR La Pastoral de la Salud de la diócesis de Gualeguaychú comenzó una tarea de acompañamiento del Personal de la Salud mediante un sistema de padrinazgo para orar por ellos y animarlos en su lucha contra el Covid-19. La iniciativa invita a convertirse en padrinos o madrinas de alguien que trabaje en el ámbito de la salud, mediante una inscripción para que se le designe una persona en particular y de esta manera pueda "rezar, dar palabras de aliento o mensajes de cariño de forma virtual". Asimismo, invita a médicos, enfermeros y personal sanitario en general a inscribirse para recibir un padrino o madrina que lo acompañe espiritualmente en este tiempo. Los interesados en ser padrinos pueden anotarse inscribiéndose virtualmente en el formulario: http://forms.gle/m777QiMBd4RM9PzC6 En tanto, los que deseen ser apadrinados pueden hacerlo por el enlace: http://forms.gle/G9aSN8uawpi6hr2j8 En una segunda instancia el sistema se extenderá también a ancianos y enfermos. Al presentar la iniciativa, el delegado episcopal de la Pastoral de la Salud, presbítero Carlos Stadler, destacó: "Nuestros héroes de hoy están luchando por la vida de todos". "Ellos necesitan de nuestro apoyo, ellos son trabajadores en el ámbito de la salud: enfermeras y enfermeros, médicos de muchas especialidades, auxiliares de la salud, farmacéuticos, chóferes de ambulancia, personal de limpieza y tantos otros puestos que cubren con responsabilidad", detalló.



Recemos por el Personal de Salud "EL ESPÍRITU NO ESTÁ EN CUARENTENA" El obispo de San Francisco, monseñor Sergio Osvaldo Buenanueva, reflexionó sobre la consulta que la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina le hizo al presidente de la Nación, sobre una progresiva reapertura de los lugares de culto. "La Conferencia Episcopal ha hecho bien en poner este tema en la agenda, no sólo pensar en la comunidad católica sino también en el ejercicio de la libertad religiosa de todos los ciudadanos" "El gobierno es el que ordena el aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero somos los ciudadanos los que tenemos que llevar adelante como un ejercicio de corresponsabilidad en el bien común", advirtió. "Nos corresponde a los ciudadanos católicos ir pensando cómo vamos a retomar nuestra vida pastoral, no sólo la litúrgica, sino también las otras dimensiones de la evangelización: anuncio, caridad, servicio", consideró. "En nuestra diócesis, las parroquias, los equipos diocesanos y otros espacios pastorales, superados los primeros momentos de un cierto desconcierto, están retomando el trabajo comunitario, aprovechando las nuevas tecnologías y otros recursos", detalló. En ese sentido, consideró que "de a poco, tendremos que acelerar en este rumbo: no sólo cuándo retomaremos nuestra vida pastoral ordinaria, sino cómo lo haremos, con qué actitudes, cuáles serán nuestras prioridades. Porque la vida cristiana no se ha interrumpido. El Evangelio, con la fuerza y el impulso del Espíritu, sigue con su curso por la vida y la historia. "Si se cierran puertas, se abren ventanas. El Espíritu -como nos dice Jesús- es como el viento. Es capaz de colarse por las rendijas más chiquitas. Nos toca seguir siendo dóciles y dejarnos conducir por el Espíritu".

