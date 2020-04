Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

SUMARSE: Lamborghini se asocia con el mayor fabricante italiano de respiradores. La fábrica italiana de autos deportivos ha diseñado, fabricado un simulador de respiración, y así colabora y apoya la labor de Siare Engineering, el mayor fabricante de respiradores artificiales del país transalpino. ARREGLADO: Lucas González tendría todo arreglado para sumarse al equipo Tartara Competición para subirse a la Dodge campeona 2019. Haría equipo con Valerio Diamante en la Clase A. Cuando termine la cuarentena cerraría todo para incorporarse definitivamente al Procar4000 POTENCIA: Como todos Gastón Fernandez aguarda el arranque del campeonato en los chasis del regional y Araceli su compañera de vida lo alienta y lo potencia para que en esta espera no baje los brazos al piloto de Campana. COLABORAR: Otro de los que padece esta problemática de no correr es Mauro Santucho que cuentan en el taller ya no queda nada por hacer y parece que en su casa esta trabajando para colaborar con su familia donde Marcela su señora agradecida. SORPRENDER: La gran apuesta de Toyota Gazoo Racing no estuvo en asegurar los servicios de Sebastien Ogier en su anunciada retirada del Campeonato Mundial de rally . Más bien en cerrar varios meses antes el futuro de la promesa llamada Kalle Rovanpera, que con 19 años sorprendió por el desarrollo en sus primeras carreras. RECHAZAR: El gobierno británico canceló un pedido de miles de ventiladores que habían sido desarrollados por un grupo que incluye a los dos equipos de Fórmula Uno. Se trataba de un respirador portátil de bajo costo y fabricado en apenas tres semanas.El gobierno británico canceló un pedido de miles de ventiladores que habían sido desarrollados por un grupo que incluye dos equipos de Fórmula Uno, Red Bull y Renault. El motivo es que el dispositivo ‘low cost´ no es considerado adecuado para tratar la enfermedad del coronavirus. CHANCES: En reciente nota Pablo Clerici dejo entrever que si arranca el campeonato y cuenta con el presupuesto acorde como se necesita tiene muchas chances de obtener el torne en la clase potenciada en la categoría Kart Plus por entender que cuenta con un vehículo competitivo. COLORES: El auto ya esta terminado en el taller de Diego Fangio y el Fiat 128 quedo prácticamente listo con los colores que se deseaba tener y ahora quiere ir a probar y es lo que desea Silvestre Gallo dado que aun no giro con este tracción delantera desde la época que corrió con su recordado suegro Caubet en tierras entrerrianas. CONTAR: Fue atractiva ver la nota que brindo Diego Salerno hablando de su participación en el mundo de las picadas donde contó que se armo un lindo grupo de amigos que concurren a todas las propuesta juntos y lo pasan realmente muy bien y mas allá que se pueda o no ganar todos nos sentimos muy cómodos aclarando ademas que sus referentes son Cristian Iglesias y Fernando Moreno. OBJETIVOS: Santiago Magnone analiza su arranque Siempre protagonista de la divisional GTB con su Ford celeste, el piloto de Carmen de Areco trabaja sin pausa para el reinicio de la temporada 2020,Luego de un impasse entre 2018 y parte del 2019, el objetivo de Santiago para este campeonato era pelear bien adelante desde el arranque. CAMBIO: Luego de las dos primeras fechas de la temporada, Juan Martín Bruno analiza adquirir una nueva estructura para armar una flamante Dodge. "Si la situación nos ayuda vamos a cambiar de auto", manifestó el piloto de Saladillo. Disputadas las dos primeras fechas de la temporada para el Turismo Carretera, Juan Martín Bruno analiza cambios para el futuro. La variante tiene que ver con el auto, ya que el piloto de Saladillo maneja la alternativa de adquirir una nueva estructura para armar una flamante Dodge. ENCONTRAR: El Alfa Romeo 1930 que perteneciera a Benito Mussolini fue rescatado por un coleccionista e intentarán volverlo a su estado original Un Alfa Romeo del año 1930, que había sido del dictador italiano Benito Mussolini, será restaurado por la empresa Thorney Kelham. El auto en cuestión había sido comprado por "Il Duce", quién dirigió a Italia durante la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los autos deportivos más populares y exitoso de aquella época. MOTOS: El español extendió su vínculo por dos años más y así completará seis temporada dentro de la marca japonesa. Alex Rins renovó su vínculo con el equipo Suzuki de Moto GP por las próximas dos temporadas. La confirmación se da en una situación muy particular por el parate obligado que generó el Coronavirus en el calendario 2020 de la categoría reina del motociclismo. CAMBIA: Toyota Gazoo Racing Europe es el nuevo nombre de la organización alemana que está detrás del programa del fabricante japonés en el WEC. La nueva identidad de la empresa hasta ahora conocida como Toyota Motorsport GmbH, que también llevó adelante la participación de la marca en la Fórmula 1entre 2002 y 2009, refleja su implicación en el desarrollo de vehículos de calle para la marca Gazoo Racing o GR. RESTRINGIR: El Primer Ministro de ese país anunció que no se celebrarán competencias de ningún tipo hasta que pase el verano europeo, por lo que los Grandes Premios de Fórmula 1 (Zandvoort) y MotoGP (Assen) no se disputarían este año. Ante la pandemia de coronavirus, el Primer Ministro de Holanda, Mark Rutte, anunció que hasta septiembre, no se realizará ningún evento deportivo en el país. De esta manera, el Gran Premio de MotoGP en Assen, que estaba primero en la lista para comenzar el Mundial, con fecha para el 28 de junio, tras la cancelación de Alemania, sería cancelado en las próximas horas. DISTINTAS: "La F1 que viene después de la pandemia será muy distinta" La visión del ingeniero argentino Sergio Rinland a la hora de hablar de la actualidad de la Máxima, la cual conoce muy bien debido a su paso por varios equipos. Conoce la Fórmula 1 como pocos. Se trata de Sergio Rinland, que trabajó en Williams, Brabham y Benetton, entre otras escuadras. El reconocido ingeniero argentino hizos su análisis sobre la actualidad de la máxima categoría del automovilismo y su visión sobre lo que sucederá después de la crisis del coronavirus. MOTOS SUNRA: La firma SUNRA es una marca global y su fábrica es líder en tecnología eléctrica desde el año 1999. Hoy en día se ha convertido en vanguardia de la industria de vehículos eléctricos, produciendo anualmente más de 4 millones de unidades de modelos variados. MOSTRAR: El equipo Honda Racing mostró los novedosos tapabocas que los integrantes del equipo usarán cuando vuelva la actividad. Se trata de un llamativo diseño con las publicidades de los principales sponsors del equipo durante 2020 y además se muestra en el posteo de qué manera están confeccionados y el detalle de su utilización. Una muy buena iniciativa que seguramente será imitada por otros equipos, para proteger la salud de los integrantes del equipo y también para mitigar la ansiedad por el regreso a las carreras. CONTINUIDAD: Confirmada su continuidad con el equipo de Marcelo Ambrogio, el piloto de Campana no detiene su preparación física y mental a pesar del impasse que impone la cuarentena por la situación sanitaria. "Uno siempre piensa en lo que viene", admitió. Matías Milla se refirió sobre cómo aguarda el comienzo de su año deportivo tras confirmarse su continuidad en Súper TC2000 con el equipo Renault Sport Argentina, por segundo año consecutivo. DUDAS: El Gran Premio de Holanda en Assen va camino a caerse, por lo tanto el inicio del campeonato podría ser recién a partir de agosto en Brno, República Checa y posteriormente Austria. Alemania fue el último país en anunciar que aplazaba su competencia de MotoGP, en ese caso a disputarse a Sachsenring. Ahora Holanda seguiría sus pasos con la fecha en Assen, lo que llevaría un posible inicio de calendario recién para agosto. RETRO: Desde la productora del envió televisivo del automovilismo zonal Motospostor nos hacen saber que en los festejo de sus primeros veinte años al aire ininterrumpidos y con mas del mil cien programas se esta poniendo al aire ese material de tantos años con los protagonista y sus carreras lo que cayo muy bien entre los seguidores de este emprendimiento periodístico abocado al mundo tuerca APRENDER: Nicolás Moscardini: "Quiero empezar y aprender a correr contra los ídolos" El último campeón de TC2000, está listo para volver a conducir un auto de Súper TC2000 ahora integrando el equipo Puma Energy Honda Racing, en donde aguarda con ansias poder estar en pista y medirse con los consagrados. "Es algo que soñaba desde el karting", manifestó DECESO: Se trata del piloto de General Pirán y participante de la Categoría APAC Federico Albín. Falleció mientras reparaba su cosechadora El contratista rural Federico Albín, de la localidad bonaerense de General Pirán, murió mientras realizaba tareas de cosecha en partido de Ayacucho. El productor habría intentado destrabar un cabezal atorado y fue aprisionado por la mole de metal. Al lugar acudió el sistema de emergencias, la policía de Ayacucho y los bomberos de General Piran. Albín también piloto de carreras y formaba parte de la Asociación de Propietarios de Autos de Competición (APAC) RECHAZO: Vettel rechazó la primera oferta de Ferrari. Según La Gazzetta dello Sport, la Scuderia le habría ofrecido una rebaja del más del 50% en el nuevo contrato y solo por un año, cuando el alemán pretende hacerlo por dos. ¿Vuelve a Red Bull? Ricciardo, Sainz y Giovinazzi suenan como los reemplazantes en caso de que no haya acuerdo. SOLITARIO Así se lo puede ver al popular Tano Bernardo Carfagno trabajar con intensidad tratando de atender a todos sus clientes que reclaman por sus servicios y el espigado y alto hincha de Dalmine trabaja a destajo mientras su hermano Diego se repone y se esmera para poder cumplir mientras mama Viola le sirve un cafecito en el reducto de la calle Iriart donde de ahí nadie se va patinando por el nivel de los embragues que te entregan...Mira vos RELOJ: La última novedad del rubro automotriz no es precisamente un vehículo. Esta vez se trata del Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon, un reloj exclusivo creado entre la joyería neoyorquina y la prestigiosa marca de autos deportivo El exclusivo reloj, cuyo precio es de 280 mil dólares, es entregado en una caja de titanio de 53 x 44 milímetros. Este accesorio cuenta con un botón lateral que al apretarlo empieza a funcionar los 578 componentes que lo conforman. ANUNCIAR: El equipo Andretti Autosport ha anunciado su llegada a Extreme E, serie ideada por Alejandro Agag y Gil de Ferran como ´secuela´ de la Fórmula E con el fin de concienciar de las consecuencias del cambio climático a través de distintos eventos off-road con SUV eléctricos en algunos de los paisajes más recónditos del planeta. Con este anuncio, Andretti Autosport se convierte en el primer equipo de origen estadounidense de la serie, así como en la sexta formación en apostar por este concepto competitivo en el que también tomarán parte estructuras como Venturi Automobiles, Abt Sportsline, HWA Team, Veloce Racing y QEV Technologies.

