El capitán Gastón Martínez y el Lic. Carlos María Lionti, quien trabaja con el plantel, dieron detalles sobre este aspecto en tiempos de cuarentena y entrenamientos virtuales. La ultra profesionalización del fútbol ha generado que el trabajo de un plantel y su cuerpo técnico no se reduzca solamente a lo físico y táctico, sino que también se han ampliado otros abordajes, como el análisis de videos y estadísticas y la ampliación de miradas desde la medicina a la psicología deportiva. Y Villa Dálmine, a pesar de encontrarse en la segunda categoría del fútbol argentino, no es la excepción: en estos últimos años, el Violeta ha sumado profesionales, entre ellos, un psicólogo deportivo. Actualmente, dicha función la lleva adelante el Lic. Carlos María Lionti, cuya participación ha sido ponderada por el capitán del plantel, Gastón Martínez: "Desde mi llegada he visto cómo el club ha crecido en distintos aspectos y la incorporación de un psicólogo ha sido una de ellas", señaló el defensor en diálogo con "El orgullo de pertenecer", el podcast oficial de Villa Dálmine. "Por suerte en el club me encontré con gente muy abierta y consciente de la importancia de trabajar también en el aspecto psicológico así que me dieron libertad para complementar todo lo que ya se viene haciendo", marcó Lionti por su parte. Y en estos tiempos de pandemia, aislamiento obligatorio y entrenamientos virtuales, que tanto han cambiado la dinámica de los planteles, Martínez destacó particularmente la presencia de un psicólogo para trabajar la motivación entre los jugadores, sobre todo teniendo en cuenta que el regreso de la competencia es todo incertidumbre. "Se habla mucho con el psicólogo respecto a la motivación. Él está muy metido en este momento. Hay que tener en cuenta que en este plantel hay muchos chicos muy jóvenes, que están desarrollando su madurez psicológica y futbolística y entonces hay que trabajarlos. La mayoría de los trabajos que hacemos con el psicólogo son para conocer al compañero y creo que a base de eso se va buscando una motivación interna, tratando de no hablar tanto al aire, sino de decir las palabras justas que toquen a todos", explicó Martínez. "Durante este exigente y desafiante período de cuarentena, en el equipo de Villa Dálmine venimos realizando diversas actividades para no descuidar el costado psicológico de la preparación deportiva global tales como las mediciones de niveles de motivación y estados de ánimo, dos constructos que emergen como aspectos a tener en especial consideración, junto con el manejo de la ansiedad y la incertidumbre", detalló Lionti en diálogo con SoloAscenso. A su vez, el profesional también indicó que participa de las reuniones grupales, compartiendo recomendaciones psicológicas para afrontar la pandemia y de encuentros interdisciplinarios con el resto del staff (personal técnico, servicio médico) para coordinar acciones conjuntas. "Lo hacemos para sostenernos mutuamente", afirmó. "Además está la atención de consultas privadas y particulares, en la modalidad que más comodidad suscite en el futbolista y por el motivo que amerite", añadió.



MARTÍNEZ, CAPITAN DEL PLANTEL, RECALCÓ EL ROL DEL PSICÓLOGO EN EL PLANTEL. “ESTÁ MUY METIDO EN ESTE MOMENTO", REVELÓ. "Tenemos que estar preparados" El defensor Gastón Martínez se refirió a los entrenamientos virtuales a través de la plataforma Zoom que está desarrollando el plantel de Villa Dálmine en estos días de aislamiento obligatorio: "La adaptación de la aplicación fue una forma muy ingeniosa para continuar con los entrenamientos todos juntos. Se lleva bien, más allá de los espacios de cada uno, pero nos adaptamos a los trabajos intensos que nos proponen. Sabemos que tenemos que estar preparados y todos lo estamos haciendo de la mejor manera, con mucho compromiso", comentó, al tiempo que aseguró que "no se sabe nada todavía" sobre un posible regreso de la competencia. Además, Martínez comentó cómo tomó la cuarentena al plantel, sobre todo teniendo en cuenta que días antes había arribado Felipe De la Riva al club como nuevo entrenador: "El aislamiento llegó justo en el momento en que nos estábamos adaptando al nuevo cuerpo técnico. No hemos podido hablar mucho con él y directamente nada después del partido con Deportivo Riestra. Pero estamos en contacto durante estos entrenamientos virtuales" Tras la partida de Matías Ballini en diciembre, "Chaco" asumió en este 2020 la capitanía del equipo: "Es una linda responsabilidad, de la que hay que hacerse cargo de la mejor manera. Igualmente, considero que en el plantel hay tres o cuatro referentes que llevamos la voz. Eso es importante: tener gente a tu lado que sepa y esté preparada. Y que es buena gente, por sobre todas las cosas, porque antes que nada hay que ser buena gente para llevar la cinta de capitán", contó al respecto.

Primera Nacional:

Villa Dálmine; el trabajo psicológico, un factor clave en estos días de aislamiento

