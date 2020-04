Así lo comunicó ayer Abella, por lo que la cuarentena regirá sin modificaciones hasta el 10 de mayo. "Es una manera de cuidarnos y resguardar el sistema de salud local. Les pido un esfuerzo más a todos los vecinos", enfatizó. El intendente Sebastián Abella acompañó la determinación que tomó la Provincia de Buenos Aires en conjunto con CABA, Córdoba y Santa Fé, y comunicó ayer lunes que en Campana no se podrá realizar salidas recreativas. Por lo tanto, el aislamiento social, preventivo y obligatorio regirá sin modificaciones hasta el 10 de mayo. "Estuvimos analizando con todo el equipo este tema y decimos acompañar la determinación que se tomó. Esta es una manera de seguir cuidándonos y resguardar el sistema de salud local. No podemos tirar todo lo bueno que hicimos hasta hora", aseguró Abella. Y agregó: "Sé que estamos viviendo tiempos difíciles y del esfuerzo que realiza cada familia manteniéndose en su casa para que en nuestra ciudad haya lo menos casos posible de COVID-19-. Pero tenemos que ser responsables y realmente la medida de las salidas recreativas no es viable". Por ello, Abella enfatizó en la importancia de seguir respetando la cuarentena y esperar las nuevas indicaciones del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el equipo de especialistas que lo asesoran.

Abella llamo a vecinos para explicarles los motivos de su decision y pedirles que sigan quedandose en casa





El intendente acompañó la determinación de la Provincia de mantener el aislamiento estricto como hasta ahora.



El intendente acompañó la determinación de la Provincia y en Campana no habrá salidas recreativas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar