El gobierno de la Provincia de Buenos Aires otorgó a Campana el cien por ciento de las actividades exceptuadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, solicitadas por el Intendente dentro del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. A partir de la Decisión Administrativa 524/2020 adoptada por la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) de la Nación, por la cual se exceptúa a determinadas actividades y servicios del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), y luego de las gestiones realizadas por el intendente Sebastián Abella, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires procedió a autorizar las siguientes actividades en nuestra ciudad: 1. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos. 2. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. 3. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas. 4. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio. 5. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. 6. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo. 7. Ópticas, con sistema de turno previo. 8. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes. 9. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. En todos los casos, se establecieron protocolos de bioseguridad que deberán ser aplicados y el Municipio controlará. Por otro lado, desde el Municipio informaron que se está a la espera del DNU nacional y las autorizaciones provinciales para ver que otras actividades se van a poder realizar. Y sobre el anuncio de poder salir una hora en el radio de 500 metros, aclararon que no está vigente ya que el decreto presidencial aún no fue publicado

