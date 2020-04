Anunciaron por error que un nene de dos años tenía coronavirus

El caso fue cargado desde otro distrito al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino y el Municipio, siguiendo el protocolo, lo informó en su parte diario. La familia del menor salió a desmentirlo y por la noche se confirmó que los análisis habían dado negativo. Investigan qué sucedió. Al mediodía de ayer información oficial anunciaba que un niño de dos años de nuestra ciudad tenía coronavirus. Pocos minutos después de las 19 horas su mamá le confirmaba a La Auténtica Defensa que el análisis había dado negativo. ¿Qué pasó en el medio? Es lo que todavía se está investigando. Según lo que pudo averiguar LAD de fuentes municipales, el registro de un nuevo paciente con COVID-19 apareció en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), la plataforma donde los centros médicos cargan los casos que van detectando. Habría sido registrado desde su lugar actual de internación en Capital Federal. Y como el niño, llamado León, es de Campana, se imputó el supuesto contagio a nuestro partido. Luego que el Municipio difundiera la novedad de acuerdo a los protocolos establecidos, preservando la identidad del niño y el centro médico de internación, la información se difundió rápidamente y llegó hasta la familia del niño, que sabía que su cuadro todavía no estaba definido: lejos de tener los resultados en la mano, los estaba esperando. "Es mi hijo de quien todo el mundo está hablando", escribió su mamá en Facebook en las primeras horas de la tarde. Para ese entonces, toda Campana estaba preocupaba por la salud del pequeño e incluso, y de manera desafortunada, algunos usuarios de las redes sociales achacaban responsabilidades a la familia. Por fortuna, la noche trajo claridad y alivio: León no tenía COVID-19. "Dio negativo", le confirmaron a este medio desde el entorno familiar. También se descartó que el niño tenga gripe A o influenza, pero permanecerá internado para saber qué le provocó las convulsiones que motivaron su traslado primero al Hospital Municipal San José y el domingo su derivación en ambulancia al sanatorio capitalino donde se encuentra. "Él está bien, medicado, le hicieron tomografía, placas de tórax, está todo bien, no tiene nada respiratorio, ni gripe A, influenza, nada. Ahora hay que buscar el foco", precisó la familia. También denunciaron haber sido víctimas de serias amenazas durante el lapso que se creyó que León tenía coronavirus: "Nos dijeron que nos iban a prender fuego la casa". León, de dos años y seis meses, padece atresia de esófago tipo 3 corregida. Por esta condición de base, no exponer su salud es prioridad. "Tenemos cuidados sumamente extremos porque sabemos que es un chico de riesgo", dijo su familia, señalando que León no salió de casa desde que comenzó la cuarentena ni siquiera para hacer terapia que tiene recetada y que, antes de la pandemia, venía desarrollando cuatro veces por semana.



Anunciaron por error que un nene de dos años tenía coronavirus

