Se trata de Laura Torcisi, quien desde hace un año no puede ver a sus dos hijos. Están en Campana, junto a su padre, quien le sacó la tenencia de hecho. La causa está radicada en el Juzgado Nro. 1 de Familia a cargo de la Dra. Norci. Laura Torcisi (36) actualmente vive San Fernando. Pero el problema se inició hace un año atrás, en Pilar, donde vivía con sus dos hijos: una nena de 6 años y un nene de 13. Su ex pareja ya no vivía con ellos, y tenían un régimen de visitas acordado verbalmente. El acuerdo se rompió hace un año, cuando el padre se llevó a sus dos hijos y los trajo a Campana, en el barrio Ariel del Plata. Desde entonces Laura no puede verlos. La causa está radicada en el Juzgado Nro. 1 de Familia a cargo de la Dra. Virginia Norci y también intervino la UFI 3 donde es titular Eleonora Day Arenas. "No sé –dice Laura, quien integra la ONG Furia Feminista y es independiente económicamente- más qué hacer, por eso pensé en darle visibilidad en los medios. La justicia ya cursó 3 revinculaciones, las cuales él nunca cumplió. Aun así, mis hijos siguen bajo su tutela. Lo peor aún es que la justicia ni siquiera tiene en cuenta que tengo radicadas casi una decena de denuncias por violencia de género en contra el padre de los chicos. Incluso en 2018, me tiró a una zanja y trató de ahorcarme. Mis hijos tendrían que haberme sido restituidos a las 48 horas. Todavía estoy esperando", concluyó.



Madre desesperada acude a los medios pidiendo ver a sus hijos

