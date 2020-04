Efemérides del día de la fecha: 28 de abril

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO Instituido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en este día se remarca la importancia de la prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo a la vez que se promueve la creación de una cultura que propicie el trabajo seguro, saludable y decente. Asimismo, desde el año 1996, se conmemora el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos. Según datos de la OIT del año 2018, alrededor del mundo fallecen 2,78 millones de trabajadores cada año a causa de enfermedades y accidentes acontecidos en el trabajo. El año pasado, en la Conferencia sobre Seguridad y Salud de los trabajadores adolescentes y jóvenesse reveló que a nivel mundial 7.600 personas mueren por día como consecuencia de los accidentes y las enfermedades. El tema de este año es "Detengamos la pandemia: la seguridad y la salud en el trabajo puede salvar vidas" y tiene el propósito de incentivar la adopción de prácticas seguras en los trabajos. Además de estimular el diálogo entre el Estado, los empleadores y los sindicatos sobre la seguridad y la salud en el trabajo.



FALLECE OSVALDO CIVILE Osvaldo Civile nació el 21 de octubre del año 1958 en Caseros, Buenos Aires. El guitarrista inició su carrera en las bandas "Escarlata" y "Té de Brujas" presentándose esporádicamente en el conurbano bonaerense. Más adelante, integró "V8", banda pionera de heavy metal en el país, tras la salida de Ricardo Moreno por problemas de salud. No obstante, los desacuerdos y discusiones con el bajista y vocalista Ricardo Iorio y el cantante Alberto Zamarbide provocaron que Civile abandonara la banda. Con la que llegó a grabar los discos "Luchando por el metal" (1983), "Un paso más en la batalla" (1985) y "Homenaje" (1996) A punto de finalizar el año 1985, Civile fundó junto a Silvio Salerno, Marcelo Peruzzo y Gabriel González la banda "Horcas." En el año 1988 Salerno y Jelenic (reemplazante de Peruzzo) fueron reemplazados por Eddie Walker y Adrián Zucchi y, dos años después, se lanzó el disco debut "Reinará la tempestad." La formación de "Horcas" cambió en reiteradas ocasiones, sin embargo, Civile permaneció desde el principio llegando a grabar los discos "Oíd mortales el grito sagrado" (1992), "Vence" (1997) y "Eternos" (1999). Falleció en el año 1999 en Buenos Aires. SE LANZA "HARD CANDY" Un día como hoy en el año 2008, Madonna lanzó su undécimo disco: "Hard Candy." Luego de finalizar el exitoso tour "Confessions Tour", Madonna se puso en contacto con Justin Timberlake y Timbaland para producir su siguiente trabajo: "me gusta trabajar con gente que tiene opiniones firmes." La cantante compuso sus canciones junto a Pharrell Williams e incursionó en el R&B y la electrónica: "obviamente, quiero tocar material nuevo porque estoy muy complacida con eso." Entre las canciones del disco se encuentran "4 minutes", "Candy shop", "Give it 2 me" y "Miles Away".



Efemérides del día de la fecha: 28 de abril

