No hay nuevos casos de coronavirus en Campana

Luego que fuera dado el alta el paciente de 51 años que permanecía internado en el Hospital Municipal San José, hasta el momento solo sigue cursando la enfermedad un hombre de 34 años notificado por una entidad privada. La ciudad continúa con números estables de la pandemia de COVID-19 que afecta a la Argentina y al mundo. Ayer martes no se confirmó ningún caso nuevo, por lo que hasta ahora solo un vecino sigue cursando la enfermedad. Se trata del hombre de 34 años, trabajador de una empresa de Zárate, cuyo caso fue informado el viernes pasado y que habría sido detectado por un laboratorio privado de la ciudad. Por otra parte, se notificó de manera oficial el alta al paciente de 51 años que permanecía internado desde hacía dos semanas en el Hospital Municipal San José. El hombre, que en el transcurso de su enfermedad había tenido que ser elevado a terapia, finalmente se repuso y pudo abandonar el nosocomio (ver nota pag. 2). Esta alta médica se suma a la que días atrás recibió el agente del Servicio Penitenciario Bonaerense internado en la Clínica Delta. Hasta la fecha Campana ha registrado un total de seis casos de COVID-19. la pandemia ha dejado un saldo de tres personas fallecidas. En Zárate, las cifras son muy similares: la vecina ciudad registró seis casos positivos de coronavirus, tres de los cuales ya son pacientes recuperados, incluido el trabajador de la terminal portuaria TZ que en un primer estudio no se le había descubierto la presencia del virus en su cuerpo. Por su parte, Escobar registró este martes la muerte de una médica de 63 años perteneciente al staff sanitario del sanatorio San Carlos, ubicado en la localidad de Maquinista Savio. Este centro médico, conocido en toda la región por recibir muchos pacientes de PAMI, fue intervenido por el Municipio de Escobar debido a un severo brote de COVID-19, originado en el no cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Con esta nueva muerte ya son cuatro las víctimas fatales por coronavirus en este partido limítrofe. Ayer martes fueron confirmados 124 nuevos casos de COVID-19 en todo el país, ascendiendo a 4.127 los positivos en el país desde que comenzó la pandemia. Del total de esos casos, 909 (22%) son importados, 1.766 (42,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 984 (23,8%) son por circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Se registraron diez nuevas muertes. Son ocho mujeres, cinco de 87, 80, 83, 69 y 61 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; una de 84 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); una de 85 años, residente en la provincia de Córdoba, y otra de 70 años residente en la provincia de Neuquén; y dos hombres, uno de 71 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y otro de 86 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Al momento la cantidad de personas fallecidas es 207.



#Dato por error cargaron al sistema el caso de un niño de 2 años, la familia desmintió y dio negativo. informó la secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana, 1 confirmado, 2 recuperados y 3 fallecidos. No habrá horarios de salidas recreativas en Campana. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/i5NIx3folU — Daniel Trila (@dantrila) April 28, 2020

No hay nuevos casos de coronavirus en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar