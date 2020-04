P U B L I C



El Licenciado Martínez Reina se refirió al femicidio de Sandra Benítez que conmocionó a la ciudad de Campana. Por otra parte, realizó un llamado a las instituciones que abordan la problemática de la violencia de género a trabajar de manera articulada. En lo que va del periodo de aislamiento obligatorio ya se han registrado 32 femicidios en el país, entre los que se incluye el de la vecina de Campana que fue recientemente asesinada por su ex pareja. El Lic. Matías Martínez Reina, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, y referente del proyecto de extensión AViGAU (Abordaje de la Violencia de Género desde el ámbito universitario), manifestó al respecto: "Como venimos señalando desde el inicio de la cuarentena, el contexto de aislamiento social obligatorio favorece a la reproducción de la violencia de género, que en situaciones extremas conducen al peor de los desenlaces, que es el femicidio, tal como sucedió con la vecina Sandra Benítez. Lamentamos mucho lo sucedido, nos solidarizamos con la familia de la víctima, y nos ponemos a disposición para acompañarlos durante este tiempo difícil por el que les toca transitar". Durante la cuarentena ha aumentado la cantidad de denuncias por violencia de género, del mismo modo que continúan los femicidios. Días pasados el Lic. Matías Martínez Reina ha señalado que el COVID 19 no es la única pandemia. Tanto las mujeres como los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en cuarentena conviviendo con sus agresores están en una situación de riesgo muy delicada. En ese sentido, la justicia debería prestar especial atención. En relación al funcionamiento que está teniendo la justicia durante el periodo que llevamos transitando de la cuarentena, el Lic. Matías Martínez Reina expresó: "Produce impotencia e indignación ver a la justicia en el estado de parálisis en el que se encuentra durante este tiempo de aislamiento social obligatorio. Sin lugar a dudas, el femicidio de Sandra Benítez se podría haber evitado. Estamos convencidos de que las instituciones que abordan la temática de la violencia de género no pueden mantenerse en aislamiento, porque contraría los fines para el cual se encuentran en la sociedad. Mientras la justicia está paralizada, los femicidios se consuman. En el marco del asilamiento obligatorio es cuando más auxilio necesitan las víctimas de violencia de género". El Lic. Matías Martínez Reina, junto a la Dra. Romina Carrizo, presidente de la Comisión de Desarrollo Social del HCD, junto a asociaciones profesionales y demás organizaciones de mujeres, vienen trabajando en la construcción del Foro Local de Género y Diversidades. En ese marco, el docente de la UNLu expresó: "Llamamos a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de la ciudad de Campana a despertar del letargo y dejar de trabajar desarticuladamente como se vino haciendo hasta aquí. Es tiempo de reaccionar, y darse cuenta de una vez por todas que las instituciones se necesitan las unas a las otras. No necesitamos más demostraciones para entender que tenemos que trabajar de manera articulada, tanto las distintas organizaciones gubernamentales como no gubernamentales, de manera mancomunada, y en un marco de corresponsabilidad".

"Llamamos a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de la ciudad de Campana a despertar del letargo y dejar de trabajar desarticuladamente" instó Martínez Reina.



Matías Martínez Reina:

"Mientras la justicia está paralizada, los femicidios se consuman"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar