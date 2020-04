LUZ VERDE

El interbloque Juntos por el Cambio ratificó tras un encuentro presencial de la mayoría de sus miembros en el Congreso su voluntad de sesionar la semana que viene con modalidad mixta, combinando la asistencia remota con la concurrencia de los jefes de bloque al recinto, tal como se acordó anoche con el oficialismo y el resto de las fuerzas parlamentarias. La propuesta que finalmente vio luz, y con la que JxC pudo cerrar su frente interno, fue la de elaborar un protocolo especial para sesiones mixtas y dictaminarlo en comisiones, y luego aprobarlo con el voto remoto de las tres cuartas partes de los diputados.

VOLÓ LA BOLSA

En una jornada notable para activos locales, las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganaron hoy 10,27%, la suba más alta en pesos desde 2008, y los certificados de empresas que cotizan en Wall Street llegaron a subir casi 18%.

La suba del Merval fue la sexta más alta de su historia, motorizada por los papeles de entidades financieras ante versiones de que podría haber una mejora en las condiciones ofrecidas a los acreedores. Analistas de mercado coinciden en que esta volatilidad se mantendrá hasta al menos el 8 de mayo, día límite para cerrar las negociaciones por la deuda. La prima de riesgo país que elabora JP Morgan registró una caída del 1,3%, a 4.004 puntos.

CANASTA BÁSICA

El costo de la Canasta Básica Total para una familia tipo de cuatro miembros, que define el nivel de pobreza, tuvo en marzo pasado un costo de $ 41.994,86, informó el INDEC. El costo de la Canasta Básica Alimentaria, que define el nivel de indigencia, en el mismo período fue $ 17.353,25, según los informes de valorización que difundió el organismo. La Canasta Básica Total aumentó su costo en marzo respecto del mes anterior un 3%, mientras el de la Canasta Básica Alimentaria, subió 3,4%, ambas en línea con el aumento de los precios minoristas del 3,3%.

VA CEDIENDO

El Ministerio de Sanidad de España reportó la menor cifra de contagios por coronavirus desde que el gobierno de ese país declaró el estado de alarma.

Además, informó que se produjeron 301 fallecimientos por Covid-19 en las últimas 24 horas, un registro inferior al del día lunes. Las autoridades sanitarias españolas informaron que se sumaron 1308 personas a la lista de contagiados por coronavirus, siendo el registro más bajo de infectados diarios desde que se declaró el estado de alarma.

INEXPLICABLES

El Pentágono de Estados Unidos desclasificó tres videos de alto secreto pertenecientes a la Marina que muestran fenómenos aéreos inexplicables y algunos creen que podrían mostrar Objetos voladores no identificados. Un portavoz del Pentágono explicó "en un esfuerzo para aclarar cualquier idea errónea del público sobre si el material de archivo es o no ha estado circulando era real o si hay o no más en los videos". "El fenómeno aéreo observado en los videos permanece caracterizado como ´no identificado´", agregó. "El Departamento de Defensa ha autorizado la publicación de tres videos no clasificados de la Marina, uno tomado en noviembre de 2004 y los otros dos en enero de 2015, que han estado circulando en el dominio público después de lanzamientos no autorizados en 2007 y 2017", dijo una portavoz del Departamento de Defensa.