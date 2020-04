Romina Carrizo: "El oficialismo rechazó el programa de control de precios"

La Concejal del Frente de Todos-PJ, Romina Carrizo, se refirió a la no aprobación del programa que buscaba reunir en una plataforma digital a todos los comercios locales que cuenten con productos con precios máximos establecidos. "Con esta negativa han sido cómplices del abuso de precios que hoy padecen la mayoría de los vecinos" aseguró. Tras la no aprobación del programa de control de precios impulsado por el bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ, la edil Romina Carrizo lamentó que "el oficialismo rechazó el programa de control de precios, y los concejales de Juntos por el Cambio, con esta negativa han sido cómplices del abuso de precios que hoy padecen la mayoría de los vecinos". Carrizo explicó que la iniciativa impulsada "implicaba la creación de un programa de comercios adherentes al mismo, que tengan en sus locales productos cuyos precios máximos están establecidos. De esta manera, podían anunciarse y organizarse a través de una plataforma o sistema digital administrado por el Municipio, el cual funcionaría bajo la órbita de la Oficina de Defensa del Consumidor". Al respecto, aseguró que "este programa era de muy simple realización, no requería de más recursos que los propios del Municipio, y estaba pensado también para ayudar y aliviar la labor de los inspectores, quienes claramente no dan abasto con los controles y esto se ve reflejando en los permanentes aumentos y abusos que sufren los consumidores, además de representar un impulso para el comercio local". Por último, señaló que "los vecinos hubiesen podido mediante esta plataforma, saber cuál es el comercio más cercano a su domicilio que cuenta con precios máximos de referencia, y de esta manera evitarían tener que recorrer otras distancias hasta llegar a un supermercado céntrico, por ejemplo. En definitiva, también los estaríamos cuidando y fomentando que permanezcan en sus hogares o salgan lo menos posible con esta medida" cerró la Concejal.

La concejal romina Carrizo se refirió al voto negativo que tuvo el proyecto por parte del oficialismo.



Romina Carrizo: "El oficialismo rechazó el programa de control de precios"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar