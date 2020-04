Para Marco Colella la designación de Claudia Ravera es polémica

El Concejal del Frente de Todos-PJ cuestionó el nombramiento de la nueva Juez de Faltas con el único aval de los votos del bloque oficialista. El Concejal del Frente de Todos-PJ, Marco Colella, se refirió a la designación como titular del Juzgado Municipal de Faltas Nº1 de la Dra. Claudia Ravera, ex Directora de Personal durante los comienzos de la gestión Abella al frente del Municipio. "Por primera vez en la historia de Campana se nombra una juez de faltas votada únicamente por el oficialismo" repudió el concejal, quien destacó que en medio del contexto pandémico y la preocupación por el Coronavirus, "éste no es tiempo político para ubicar funcionarios. Después de estar vacante el puesto durante cinco años, ocultándose detrás de la pandemia siguen repartiéndose cargos entre ellos. Ahora el Intendente vuelve a poner en un cargo fundamental a una persona cercana a su familia" denunció el edil, quien agregó: "Se ha omitido cualquier tipo de participación al ciudadano en la elección del funcionario, y sólo tiene el respaldo de los Concejales de Abella". Colella señaló que "los cargos importantes o los grandes contratos siguen quedando en manos de amigos, allegados o familiares del Intendente Abella. Recordemos que la Secretaria de Salud es su prima, la Secretaria de Desarrollo Social, su hermana; el Concejo Deliberante es presidido por su esposa, y su cuñado ocupa una de las bancas de su bloque, mientras que la prima de éste es quien fue designada Jueza de Faltas Municipal. Más que un organigrama, es un árbol genealógico" expresó. Por último, el Concejal del Frente de Todos-PJ resaltó que "la Dra. Ravera puede tener muchas capacidades técnicas, pero su rol en la Dirección de Personal del Municipio contrasta con el perfil de un Juez de Faltas, el cual no debe identificarse con un color político, ni con un Gobierno ni con ninguna ideología. Debe ser justo y no tomar partido, como lo ha hecho en otras funciones".

