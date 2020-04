Enfermeras y auxiliares se hospedan en el camping del Sindicato Municipal

Las instalaciones están disponibles para el personal de la salud pública que no desee volver a casa y exponer a su familia a eventuales contagios de coronavirus. El coronavirus obligó a cambiar las rutinas, con las medidas de higiene y prevención escalando a la cima de las prioridades. Pero especial ha sido el impacto en el personal abocado a los servicios sanitarios, para quien la exposición constante a eventuales contagios es una carga emocional y una responsabilidad extra. Muchos médicos, enfermeras y auxiliares están haciendo un doble esfuerzo al elegir no volver a casa con sus familias y buscar otro techo para pasar la noche. Y diferentes instituciones decidieron respaldarlos. Una de ellas ha sido el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, que desde que comenzó la cuarentena obligatoria puso a disposición las instalaciones del camping en Las Acacias para albergar a trabajadores de la salud pública de la ciudad, sean o no afiliados al gremio. Desde entonces, según confirmaron ayer a La Auténtica Defensa, en el SUM del camping pasan sus días varias enfermeras y auxiliares. La medida fue posible gracias a un acuerdo entre el gremio y la Secretaría de Desarrollo Social, Cultura y Educación del Municipio. El salón de eventos fue acondicionado con colchones y frazadas, y las instalaciones cuentan además con baños, duchas, cocina y áreas de recreación. Según Carlos Barrichi, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, la decisión de poner a disposición el camping había sido motivada precisamente por la creciente incertidumbre en enfermeras y auxiliares del sistema de salud público local, quienes no desean ser foco de contagio en sus hogares tras regresar del trabajo. "Es un aporte que hace el Sindicato pensando en el bienestar y la salud no solo de los trabajadores municipales sino también de sus familias", había expresado Barrichi al anunciar la disponibilidad del camping.

En el SUM del camping duermen varias enfermeras y auxiliares. La medida fue posible gracias a un acuerdo entre el gremio y la Secretaría de Desarrollo Social, Cultura y Educación del Municipio. UNA PROFESIÓN DE RIESGO El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) ha puesto sobre la mesa la situación de las profesionales de la Enfermería en el mundo ante la pandemia del Covid-19 y ha demandado una mayor inversión en profesionales de la Enfermería para vencer al Covid-19. Y es que, según sus primeras estimaciones, en todo el mundo hay mas de 100 enfermeras fallecidas y una tasa de contagio que va del 10 al 20 por ciento, según cada país.

Enfermeras y auxiliares se hospedan en el camping del Sindicato Municipal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar