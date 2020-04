Efemérides del día de la fecha, 29 de abril

DÍA DEL ANIMAL En este día se conmemora el fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, abogado pionero en la defensa de los derechos de los animales. Nacido en el año 1850 en Córdoba, Albarracín se recibió de abogado a los 23 años en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Al ser pariente de Domingo Faustino Sarmiento conoció a personalidades influyentes que, en el año 1898, lo ayudaron a fundar la Sociedad Argentina Protectora de Animales (SAPA). Cuando fue elegido presidente de la SAPA comenzó su lucha por los derechos animales rechazando férreamente las riñas de gallos, la doma de potros y el tiro de paloma. Maltrato animal que por ese entonces se consideraba una forma de entretenimiento. Asimismo, impulsó la Ley Nacional de Protección de Animales, Ley N° 2786, que se promulgó en el año 1891: "Albarracín se plantó en el Congreso, habló con cada diputado para pedir que la traten. No se iba hasta que lo atendieran, como se hace actualmente. Les ganó por cansancio" le comentó a Infobae, Silvia Urich, autora de "Los perritos bandidos. La protección de los animales desde la ley Sarmiento a la ley Perón."Este hecho fue trascendental para el país, ya que, esta norma fue la base legal que incorporó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Liga Internacional de los Derechos del Animal (1977). En el año 1904 fundó el periódico "Zoófilo Argentino" para promover los derechos de los animales: "Justicia hasta para los animales." Cuatro años después, creó el Día del Animal con el propósito de que se tomara conciencia acerca del daño que los humanos le causamos a los animales. La fecha elegida para el festejo fue el 29 de abril, no obstante, la lluvia pospuso el evento al 2 de mayo. La celebración se realizó en el Jardín Zoológico de Palermo y asistieron 15.000 estudiantes de primaria y el Presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta. Sin embargo, las relaciones con el dueño del zoológico se deterioraron pues Albarracín consideraba que éstos eran "una cárcel para los animales que no habían hecho nada y que debían cerrarse." Falleció en el año 1926 en Buenos Aires.



FALLECE NORMA PONS Norma Delia Orizi nació el 18 de agosto del año 1943 en Rosario. Inició su carrera de actriz a los 14 años actuando en los radioteatros de su provincia junto a su hermana Mimí Pons. Más adelante, ambas migraron a Buenos Aires a probar suerte consiguiendo el apoyo del capocómico José Marrone que les permitió desplegar su talento en el Teatro Maipo. En el año 1968 debutó en el cine con la película "Mannequin… alta tensión." Dos años después, actuó junto a Alberto Olmedo en la película "El hombre del año"y, en el año 1976, protegonizó "La guerra de los sóstenes" junto a Juan Carlos Calabró, Tristán, Carmen Barbieri y Adriana Aguirre. En el año 1996 se destacó interpretando a Carmen en la película "Sotto Voce"; papel por el que ganó un Premio Cóndor de Plata en la categoría "Mejor actriz de reparto" en el año 1997. Sin embargo, consolidó su éxito en los programas televisivos "El mundo de Antonio Gasalla" y "El Palacio de la Risa" interpretando a "Palmira", la hermana de "Matilde" y"González" en el sketch "La empleada pública." Falleció en el año 2014 en Buenos Aires. MIRTA MASSA ES ELEGIDA MISS INTERNACIONAL Un día como hoy en el año 1967, Mirta Massa era elegida Miss Internacional en Estados Unidos. La modelo de 20 años había deslumbrado al país con su belleza llegando a la tapa de la "Revista Gente" en reiteradas ocasiones. A pesar de que la favorita a quedarse con la corona era la israelita, Yaffa Sharir, la Miss Argentina terminó sorprendiendo a todos.





