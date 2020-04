Más de "Locales - Deportes" en Edición del miércoles, 29/abr/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del miércoles, 29/abr/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Coronavirus:

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó ayer la finalización de la temporada 2019/20 y la cancelación de los descensos, medida que se extenderá a la próxima campaña, la cual comenzará en 2021 para adecuarse al calendario CONMEBOL. Los ascensos en las categorías menores siguen sin definiciones. Este martes, a través del Boletín 5768 del Comité Ejecutivo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó oficialmente su decisión de dar por finalizada la temporada 2019/20 de los campeonatos de Superliga, Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D y Federal A. La medida, además, contempla que no habrá descensos en esta campaña 2019/20 que se dio por concluida ni tampoco en la venidera 2021, que se jugará desde enero en consonancia con el año calendario. En tanto, los ascensos que quedan pendientes se definirán "en el campo de juego", tal como había adelantado Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de AFA. La idea es desarrollar "reducidos" en algún momento del segundo semestre, siempre y cuando el avance de la pandemia lo permita. Una combinación que puede dejar tanto a Villa Dálmine (Primera Nacional) como a Puerto Nuevo (Primera D) sin competencia hasta el año próximo. En los considerados de su decisión, la AFA remarca que la prioridad siempre fue la salud y también el tiempo "indefinido" que pueden extenderse las medidas de aislamiento para la actividad. Y explica que "esta situación extraordinaria representa un desafío económico y financiero que pone en juego la supervivencia misma de las instituciones que dan vida a la AFA". Ante ello, se optó por brindarle a los clubes "un contexto lo más previsible posible dentro del marco general de incertidumbre que caracteriza el avance de la pandemia" con el fin de "minimizar las consecuencias económicas y financieras". Para los dirigentes, mantener el estatus de "suspensión" de los torneos no hacía "otra cosa que agravar, bajo un estado de incertidumbre indefinida, la penosa situación en la que ya están inmersas las instituciones". Y que la finalización de la temporada también se debe a que "no existe indicio alguno que permita válidamente aventurar una fecha en la que los estamentos gubernamentales correspondientes habiliten el desarrollo de competencias deportivas con afluencia de público, condición indispensable para que la AFA pueda reanudar con la programación de sus competencias". En este marco, la AFA aprovechará para adecuarse al calendario establecido por la CONMEBOL, de enero a diciembre, "lo que implica una herramienta de integración regional tan necesaria" que la propia AFA admitió que estaba "postergando desde hace tiempo". Además, el texto del Boletín 5768 también argumenta la decisión de cancelar los descensos de la actual temporada: "Es la consecuencia más lógica de las medidas que integran la presente resolución, por cuanto a la fecha de suspensión de las competencias, ningún club había descendido, y aquellos que tuvieron una mala temporada eran, sin embargo, acreedores de una legítima expectativa de mantener la categoría". Y posteriormente explica por qué tampoco habrá descensos el año próximo: "Ningún club, ni siquiera la AFA, estará exento de las devastadoras consecuencias económicas y financieras que dejará a su paso la emergencia sanitaria del COVID-19. Es insoslayable que serán impostergables las acciones tendientes a reorganizar y sanear las instituciones cuando todo haya pasado... (Y la decisión es) todo el proceso pueda realizarse sin la presión adicional de tener que conformar un plantel profesional que le permita sostener la categoría en la que participa". A su vez, el documenta "ratifica el sistema de promedios vigente" en la Superliga, por lo que "el promedio de puntos que cada club obtenga en la temporada 2021, será computable para establecer los descensos a la finalización de la temporada 2022". En cuanto a las categorías de Ascenso, el tema de mayor controversia son los ascensos a divisiones superiores, que se definirían en el segundo semestre (siempre que el gobierno nacional permita el regreso del fútbol). Aunque la AFA aclara que esta posibilidad "requerirá un extenso debate respecto a los mecanismos deportivos que se utilizarán", el cual posterga para más adelante, cuando haya mayores certezas. "La competencia deportiva es lo que nos sostiene, pero las circunstancias actuales nos imponen como dirigentes, abstraemos por primera vez en nuestra centenaria historia de ese espíritu, y estar a la altura del importante rol que asumen nuestras instituciones en la sociedad", marca el texto en su final.

LA ÚLTIMA FORMACIÓN DE VILLA DALMINE, EL PASADO 16 DE MARZO ANTE DEPORTIVO RIESTRA. PODRÍA SUCEDER QUE EL VIOLETA NO VUELVA A JUGAR HASTA EL AÑO PRÓXIMO. EL TORNEO FEMENINO La decisión de dar por concluida la temporada 2019/20 también alcanza al Torneo Femenino de AFA, el cual estaba dividido en tres categorías: Primera A, Primera B (en el que participaba Puerto Nuevo) y Primera C. En su resolución al respecto, la AFA también deja sin efecto los descensos y otorga la plaza a la CONMEBOL Libertadores de Fútbol Femenino al equipo que ocupaba la primera posición en la Fase Clasificatoria del Campeonato de Primer División 2019/2020 al momento de la suspensión del certamen (Boca Juniors). En tanto, en relación a los ascensos, sus definiciones serán eventualmente determinadas por el Comité Ejecutivo "siempre que así lo permitan las directivas e instrucciones emanadas desde el Gobierno Nacional y las autoridades sanitarias".

