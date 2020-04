Daniel Stecher: "La estrategia argentina frente al Covid-19 está siendo exitosa"

El jefe de Infectología del Hospital de Clínicas, Daniel Stecher, evaluó los avances del coronavirus en el país. Y pronosticó que conviviremos con el virus por un largo tiempo. (Infobae) "Cuando uno enfrenta una pandemia lo importante es tener un número limitados de casos, en donde los enfermos graves no sean muchos y en el que el sistema de salud no colapse independientemente del tiempo que dure la misma. En esos parámetros, la estrategia argentina está siendo exitosa y hay muchas cosas positivas en el trabajo que estamos haciendo frente al COVID-19", aseguró a Infobae el doctor Daniel Stecher, jefe de Infectología del Hospital de Clínicas. El experto afirmó que si uno se compara con otros países y lo que está pasando en sus sistemas de salud, ve que el nuestro no ha colapsado. "Argentina en estos momentos tiene un número de casos en crecimiento, lógico para un virus de transmisión respiratoria y ahora con la capacidad ampliada de testeo posiblemente tengamos más casos registrados". Y agregó: "Pero si uno ve los datos más crudos, como la mortalidad o la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, o los pacientes graves que tenemos internados junto a la disponibilidad de camas con respiradores que existen, podemos afirmar que la respuesta argentina es muy buena en términos de control de la pandemia". "Lo importante también es mantener las medidas de aislamiento y distanciamiento para que el comportamiento contagioso del virus sea más lento o directamente se corte. Observo también que a nivel sociedad, la respuesta es buena en términos de atravesar esta pandemia", precisó Stecher. Este virus tiene una mortalidad aproximadamente del 4%, lo cual es baja respecto a otras enfermedades como la rabia, que es del 90%. Y planteó: "Sin embargo, los números netos en cantidad de casos son impactantes. Pero en medicina se estudian las proporciones. Se suele medir cuántos muertos hay en base a los diagnosticados. Pero los índices de mortalidad van a cambiar cuando uno tenga los números finales de los contagiados". Los coronavirus tienen en general una gran capacidad de mutación. Pero hasta ahora, los científicas han registrado que este coronavirus SARS-CoV-2 no hay variado mucho en su comportamiento clínico. "Un virus del que tenemos mucha información es la influenza o gripe, que tiene una gran capacidad de mutación en diferentes años, y con diferentes cepas. Respecto a este coronavirus todavía no sabemos si los subtipos de coronavirus que se están estudiando tienen un comportamiento clínico distinto", analizó Stecher. Y continuó: "Lo que sí sabemos es que un virus que mute dificulta el hacer una vacuna, como sucede con la influenza, que tiene cambios anuales. Hoy con coronavirus se está trabajando en diferentes plataformas de vacunas para saber el impacto de estas mutaciones. Hemos aprendido en los últimos 3 meses, que un buen tratamiento contra el COVID-19 debería incluir una buena medicación que impida la replicación del virus y otra que contrarreste sus efectos en el organismo y la respuesta inflamatoria que genera. La combinación de ambos sería un tratamiento exitoso". Respecto a los distintos tratamientos que se experimentan en el mundo, el especialista afirmó que no tenemos hasta ahora un tratamiento eficaz que digamos: ´esta es la droga que hay que usar´. Estamos probando diferentes tipos de tratamiento con datos de países que ya lo están probando hace varias semanas.



Daniel Stecher: "La estrategia argentina frente al Covid-19 está siendo exitosa"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar