La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/abr/2020 Despejan dudas sobre la presunta libertad otorgada al femicida horas antes de su fallecimiento







Por cuestiones procesales, la fiscal Eleonora Day Arenas no podía solicitar la detención preventiva al Juez de Garantías Julio Grassi sin antes no tomarle declaración indagatoria al acusado, quien ingresó al Hospital San José con un cuadro gravísimo y estuvo entubado y en coma inducido hasta el momento de su muerte, el martes al mediodía. El resonado caso del femicidio de Sandra Edith Sánchez (52) a manos de Gustavo Di Matteo (50) perpetrado el pasado domingo por la tarde, levantó algunas suspicacias en las redes sociales donde se cuestionaba, por ejemplo, que la fiscal Eleonora Day Arenas supuestamente hubiese ordenado la libertad del asesino, quien se encontraba internado en la terapia intensiva del Hospital San José donde posteriormente falleció el martes al mediodía. Consultadas al respecto por La Auténtica Defensa, fuentes ligadas a la causa, accedieron a despejar algunas dudas sobre el tema a fin de llevar tranquilidad a los vecinos sobre el accionar de la Justicia en nuestro distrito. En resumidas cuentas, por un lado se validó la lógica de resignar un guardia policial en el lugar de internación, dado que el Juez de Garantías interviniente, Dr. Julio Grassi, estaba informado del grave estado del acusado que se encontraba en coma inducido, es decir inconsciente, por lo cual era imposible que escapara. Pero además, en un contexto de pandemia, era doblemente incon-ducente. Por el otro, también se explicó que un Fiscal no ordena, sino que en función de la información y pruebas reunidas durante su investigación, puede solicitar la detención preventiva de un sospechoso, y es el Juez de Garantías, con toda la información a la vista, el encargado de dar lugar o no a esa solicitud. "Un fiscal - señaló una de las fuentes- tiene 30 días para solicitar una prisión preventiva de un aprehendido. Pero para que esto sea posible, una de las condiciones es que le haya tomado al menos una declaración indagatoria, de manera tal que el acusado tenga la oportunidad de hacer su descargo. En este caso, dada la condición del paciente que estaba en coma, si Day Arenas hubiese pedido la prisión preventiva se corría el riesgo que transcurriesen los 30 días que indica el debido proceso, dadas las condiciones en que el sospechoso se encontraba, entubado y en coma farmacológico, era necesario evaluar día a día al paciente y solicitarla en el momento indicado. Es un procedimiento lógico, que suele utilizar la Justicia en estas circunstancias". Finalmente, otra fuente agregó: "Se llegó a decir en redes sociales que Di Matteo entró al Hospital caminando, lo cual es falso. Lo cierto que estaba consciente luego del accidente, y llega al Hospital en estado muy grave. Tenía un neumotórax y una profusa hemorragia en ambos pulmones. Es triste que haya gente instruída que difunda teorías descabelladas que no hacen otra cosa que confundir a la sociedad".

Di Matteo entró al Hospital con un cuadro grave producto del accidente sufrido. Fue trasladado a terapia intensiva, entubado e inducido a un coma farmacológico y su evolución fue negativa hasta su fallecimiento.



