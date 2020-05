La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/abr/2020 Se detectó el séptimo caso de coronavirus en Campana







Se trata de una empleada administrativa de la Clínica Delta. Una de sus compañeras podría tener el virus también. Aseguran que no tuvo contacto con los pacientes ni el público. El Municipio de Campana informó este miércoles que se detectó un nuevo caso de COVID-19 en nuestra ciudad, lo que eleva a siete la cifra de pacientes positivos registrada desde que se inició la pandemia. El nuevo caso fue descubierto por la Clínica Delta en una de sus empleadas administrativas. Según trascendió, la mujer ingresó a internación el día sábado con síntomas compatibles con infección por nuevo coronavirus, enfermedad que fue confirmada en las últimas horas mediante análisis de laboratorio. La empleada, cuyo nombre no trascendió, no desempeñaría una función que le demande estrecho contacto con pacientes y la concurrencia general al sanatorio privado, de acuerdo informaron fuentes de la Dirección. Lo que si se procedió a realizar es el aislamiento de sus compañeros de trabajo. De hecho, una de ellas fue ingresada también a internación por cuadro respiratorio compatible con COVID-19, aunque su condición todavía no fue definida. Este caso es el segundo que detecta y tiene tratamiento la Clínica Delta, luego de agente del Servicio Penitenciario Bonaerense que fuera dado de alta hace algunos días. El martes también se confirmó el alta del paciente de 51 años que permanecía internado en el Hospital Municipal San José. Por ahora, solo son dos los casos activos de COVID-19 en el distrito: la mujer internada en la Delta y el hombre de 34 al que le detectaron el virus en un laboratorio privado y permanece aislado en su domicilio. Por otra parte, Zárate continúa con su número de casos estable: este miércoles el vecino Municipio informó que siguen sin detectarse nuevos pacientes, por lo que la cifra se mantiene en los seis registros, tres de los cuales involucran pacientes recuperados. SITUACIÓN EN ARGENTINA El Ministerio de Salud de la Nación registró este miércoles siete nuevas muertes por coronavirus y 158 contagios en las últimas 24 horas. Así, la cifra del total de infectados en todo el país ascendió 4285 y las víctimas fatales suman 214. Del total de esos casos, 912 (21,3%) son importados, 1.835 (42,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1041 (24,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Sobre las nuevas víctimas, se informó que cuatro son mujeres, dos de 92 y 96 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires; otra de 86 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y otra de 61 años, residente en la provincia de Chaco. En tanto, de los tres hombres que murieron, uno tenía 37 años y era residente en la provincia de Buenos Aires; otro tenía 86 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires; y otro tenía 38 años, residente en la provincia de Río Negro. El Gobierno también informó que se hicieron 2458 nuevos testeos en todo el país y desde el inicio del brote se realizaron 56.058 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 1235,4 muestras por millón de habitantes.

#Dato Informe Diario, Miércoles 29 de Abril. La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informa un nuevo caso positivo. Sin mayor información por el momento. No se habilitaron salidas recreativas en nuestra ciudad. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/IJLMAWnhIc — Daniel Trila (@dantrila) April 29, 2020

