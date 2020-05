La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/abr/2020 Posible caso autóctono de dengue en Campana







Fue informado ayer. Se trata de un vecino que se encuentra internado en la clínica Delta de Campana y no registra antecedente de viajes recientes. Ayer por la tarde la dirección de médica de la clínica Delta confirmó que en sus instalaciones se encuentra internado un paciente y vecino de nuestra ciudad quien estaría infectado con Dengue. De hecho, la primera prueba dio positiva, pero se esperan los resultados del segundo estudio confirmatorio. Según trascendió, se trata de un hombre joven, de entre 20 y 30 años, empleado municipal, quien ya habría ingresado la semana pasada a ese nosocomio privado con un estado febril, por lo cual se lo examinó para descartar un contagio por COVID-19. Esta semana, el mismo paciente volvió a presentar un cuadro similar, y como se dijo, finalmente fue diagnosticado con Dengue a la espera de confirmación. Además de ser un vecino de nuestra ciudad, lo singular del caso es que de confirmarse, se trataría de un caso autóctono, dado que no registra antecedentes de viajes recientes y por lo tanto se habría infectado en nuestro territorio. El Boletín Epidemiológico de la provincia de Buenos Aires emitido la semana pasada, atribuye un caso positivo de Dengue a nuestra ciudad. En ese sentido, fuentes consultadas por La Auténtica Defensa aseguran que no se trata de un caso diagnosticado en un nosocomio local. "Para los registros se atribuye el caso al domicilio que figura en el documento del paciente, pero no necesariamente significa que resida en nuestra ciudad. Lo que sí es seguro es que no fue atendido ni diagnosticado en el Hospital municipal". Por otra parte, las mismas fuentes confirmaron que habría otros tres casos sospechosos en estudio.



