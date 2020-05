La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/abr/2020 Los sábados no habrá recolección nocturna







Es parte de la reorganización del trabajo de recolección con el objetivo de seguir cuidando la salud del los empleados en la emergencia sanitaria. Pasará a los domingos a partir de las 20. Este viernes no se prestará servicios por el feriado. A partir de mayo, el cronograma de recolección de residuos domiciliaria de la empresa Agrotécnica Fueguina sufrirá modificaciones. Así lo informó el Municipio, a través de la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana, atento a la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus y a las medidas que se vienen tomando con el fin de proteger a sus trabajadores y cumplir con los protocolos de higiene. Conforme a ello, se determinó la suspensión del servicio nocturno para los días sábados, y la implementación de la recolección nocturna los días domingos a partir de las 20 horas. Estas modificaciones regirán a partir de este fin de semana, 2 y 3 de mayo, por lo que se solicita a los vecinos respetar el nuevo cronograma. Casa contrario, se aplicarán multas. Este viernes 1, en tanto, la empresa no prestará servicios por el feriado nacional por el Día del Trabajador. "El mantenimiento de la limpieza y la higiene de la ciudad son fundamentales y esenciales en el marco de la pandemia que estamos viviendo. Por ello, es fundamental que la población cumpla el nuevo cronograma y no retire ningún tipo de residuos a la vía pública el fin de semana hasta el domingo a partir de las 19 horas. Vamos a ser estrictos y si es necesario, aplicaremos multas", enfatizaron desde la dicha secretaría.





Los sábados no habrá recolección nocturna

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar