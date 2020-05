La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/abr/2020 Hasta el Sábado:

En cumplimiento de la Resolución del Ministerio de Trabajo, que fija las fechas en las cuales las empresas periodísticas no podrán editar los diarios en todo el país, LA AUTENTICA DEFENSA no aparecerá el 1º de Mayo, Día del Trabajador. Feliz Día del Trabajador! Hasta el Sábado.



