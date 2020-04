Hugo Yasky criticó que los trabajadores suspendidos por la pandemia cobren un 25% menos . El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, advirtió hoy que esa organización sindical no firmará acuerdos de baja de salarios y calificó de "pésima señal" el alcanzado entre la UIA y la CGT, por el que se pagará un 25% menos a quienes estén suspendidos por la pandemia. "Hay empresas en las que los trabajadores deberán acordar para no perder los puestos. Pero no se puede asimilar como una norma general", remarcó el sindicalista. Agregó que "en un contexto de aumento en los productos de primera necesidad no se puede acordar una baja del 25% porque va a generar un efecto contagio. Hay empresarios que ven esto y ahora la tienen servida en bandeja". Este lunes, la CGT firmó con la Unión Industrial un convenio para garantizar el pago del 75% del salario (que implica un recorte del 25%) para aquellos trabajadores que estén suspendidos a raíz de la pandemia del coronavirus. "La CTA no va a firmar ningún acuerdo general que dictamine baja de salarios, con el amparo de un decreto de del Gobierno Nacional que no permite despedir", dijo Yasky en declaraciones a FM La Patriada.



La CTA rechazó el acuerdo salarial firmado entre la UIA y la CGT

