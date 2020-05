La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/abr/2020 Durante la pandemia:

Respetando todos los protocolos y medidas de bioseguridad por el Coronavirus, la guardia, consultorios, internación y demás servicios continúan prestando servicios con normalidad. El subdirector médico de la Clínica Delta, Dr. Carlos Mendoza, informó que el centro médico está desarrollando su actividad con total normalidad, garantizando los servicios de salud a todos los pacientes a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus. En relación a los cuidados especiales, recordó también que la clínica ha dispuesto espacios de circulación dentro de la clínica diferenciados entre los pacientes sospechados de coronavirus y el resto de los pacientes. También se ha dispuesto ingresos separados e incluso hay un ascensor que solo se utiliza para pacientes relacionados con coronavirus. Mendoza explicó que los pacientes ingresan a la clínica por el acceso de la calle Castelli y allí se les toma la temperatura. Si se determina que sus síntomas son compatibles con Coronavirus los pacientes deben ingresar por el acceso de ambulancias para ser atendidos. En caso negativo son derivados a la recepción central de la clínica donde son derivados a la guardia o al sector de consultorios. En ambos lugares las salas de espera no pueden recibir a mas de una limitada cantidad de pacientes para mantener el distanciamiento social. En cuanto a la guardia y la atención de urgencias, Mendoza reiteró que la atención es normal, aunque se verifica una concurrencia de pacientes mucho menor a la habitual. También se realizan con normalidad todos los estudios de laboratorio, diagnóstico por imágenes y demás estudios. En relación a la atención en consultorios externos el directivo de la clínica señaló que todas las especialidades médicas también continúan con la atención normal con ciertas restricciones. Solo se atiende con turnos programados, otorgándose un turno cada 20 minutos para evitar así la aglomeración de pacientes en las salas de espera. Al igual que lo que sucede en la guardia, en el caso de los consultorios externos ha mermado en gran medida la cantidad de pacientes que se acercan. Mendoza destacó esto como una actitud positiva de la gente, que respeta mucho la directiva de quedarse en casa, solo salir en caso de necesidad y concurrir a centros médicos lo menos posible para minimizar riesgos de contagio de coronavirus. Otro de los servicios esenciales que presta la clínica es todo lo relacionado a la atención en ginecología y obstetricia. Las mujeres embarazadas tienen también garantizada la atención con normalidad en todo lo relacionado con el seguimiento y control del embarazo, realización de estudios específicos, la atención del parto y atención de neonatología. En estos casos, dijo Mendoza, la cantidad de atenciones no ha variado en relación a los momentos previos a la cuarentena, ya que los embarazos en curso deben asistirse y los controles deben respetarse según indicación médica. En relación a esto, también se mantienen todas las medidas de bioseguridad y protocolos de atención para minimizar los riesgos de contagio de coronavirus.

