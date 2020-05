La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/abr/2020 Calendario Maya - Año Mago 1:

Humano 6 - Energía del 30/04/2020 - Onda Encantada de la Mano (Sincronario de 13 Lunas)

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





El Humano es discernimiento, toma de decisiones, elegir desde la libertad y desde la propia voluntad. Camino espiritual. DÍA 279 DEL AÑO MAGO 1. DÍA 27 LIMI, 6TO DE LA CUARTA HEPTADA (AMARILLA) DE LA LUNA 10, PLANETARIA Kin 32 - Humano 6, autoguia. El Humano es un sello que viene a hacer justicia en la tierra, que viene a rescatar gente. La Energía de este día nos hace entender a los eternos rescatadores, que ponemos todo en el intento de salvar a alguien, de salvar al mundo, que primero hay que salvarse a uno mismo, para poder estar listo y en condiciones de salvar a quien nos necesite. Lo más claro en la energía del día de hoy estaría excelentemente explicado por una azafata de avión. Siempre me gusta poner este ejemplo porque deja bien claro el concepto de cuidarse primero uno, para poder cuidar después a los demás. Las azafatas cuando dan las instrucciones de vuelo, dan estas pautas; … "En caso de una despresurización de la cabina, los pasajeros que viajen con niños, deben colocarse la máscara de oxígeno ellos y luego a los niños". ¿Porque primero la máscara nosotros? Porque si hubiera alguna complicación y tardaríamos y nos quedáramos sin oxígeno no podríamos ayudar a NADIE, ni siquiera a nuestros propios hijos. El Tono 6 es el biorritmo sabernos escuchar, escuchar nuestro interior. El Humano nos aporta la libertad de hacerlo o no, de elegir, de encontrar el camino con nuestro ser interno, con nuestro espíritu. Día donde estar coherentes entre lo que habla nuestro interior con lo que nuestra nuestro exterior es la consigna Priorizarnos para poder seguir, priorizarnos para poder ayudar, querernos para poder querer, rescatarnos para poder rescatar, oírnos para saber oír. Hoy querernos es quedarnos en casa, no contagiarnos, para no contagiar. El humano es el camino espiritual al que pocos acceden. El contacto con la sabiduría superior. Esta Energía nos muestra las pruebas por las que debemos pasar para pasar de nivel. Esta pandemia nos pone a prueba hoy más que nunca a nivel mundial, una nueva era se aproxima. Te amarás por sobre todas las cosas, para poder amar a otros y amar a Dios. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

