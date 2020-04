"Cuando sientas algo que hace vibrar tu corazón, no te preguntes qué es... Sólo disfrútalo hasta el final, porque esa emoción, ese sentimiento, se llama VIDA..." --Autor Anónimo. Dejando volar nuestra imaginación hacia tiempos pretéritos, nos encontramos en una gran cueva donde las mujeres allí reunidas son las más sabias e inteligentes del poblado en que viven. Las mismas se encuentran volcando sus diferentes experiencias en los largos días por los que transitaron sus vidas, pues todas ellas son ancianas. Dialogan sobre el futuro que deberá enfrentar la Humanidad, después de la Pandemia del Coronavirus, que azotó con fuerza todos los lugares de nuestra amada Tierra. Llegan a la conclusión de que cuando volvamos a abrir la puerta de todos los hogares donde nos resguardamos, el aire estará más limpio, el agua más cristalina y los bosques más espesos. Los picaflores nos contarán al oído mil secretos de amor; los pingüinos harán la más bella danza, y los delfines nos darán la bienvenida. Seremos libres de pensamientos antiguos, del miedo al qué dirán los otros y sobre todo, seremos libres del apego material. La Tierra se poblará de flores de los más hermosos colores; las mariposas volarán más alto y los olores serán más dulces que la miel de abejas. Cuando volvamos a abrir la puerta, no hablaremos ni de Patria, ni de materia, ni tendremos fronteras, ni apellidos, ni religión, ni banderas. Apagaremos la televisión para siempre y miraremos las estrellas todas las noches, estrellas que nos contarán la verdad, esa verdad sin pasado, ni futuro. Nos miraremos sin vergüenza a los ojos, nos tomaremos de las manos y seremos una sola tribu, la tribu de los SERES HUMANOS porque haremos menos y seremos más. Iremos a correr por los cerros y subiremos montañas muy altas; reiremos a carcajadas y jugaremos y bailaremos como niños, y así la vida será un goce constante. Cuando volvamos a conectarnos con nuestros hermanos llevaremos cada uno la más bella corona dorada, el más hermoso corazón y la más pura mirada. Intercambiando sus pensamientos dicen que cuando volvamos a abrir la puerta, reconoceremos el paraíso y el cielo en la Tierra, que caminaremos descalzos sin prisa y sin equipaje y que no buscaremos propósitos para vivir, sino que simplemente viviremos. Puede parecer una utopía, pero todavía podemos cambiar, sólo hace falta que apreciemos más nuestra vida y el hábitat en que vivimos y que cuando volvamos a abrir las puertas después de esta cuarentena volvamos a tener esa mirada pura que sólo poseen los hombres de buen corazón.

El Rincón de Aléthea:

Un Mundo Mejor

Por Angela Monsalvo

