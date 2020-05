La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/abr/2020 Efemérides del día de la fecha, 30 de abril







DÍA INTERNACIONAL DEL JAZZ Instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 2011, este día tiene el propósito de generar conciencia acerca de las virtudes del jazz como herramienta educativa y motor para la paz, el diálogo y la cooperación entre los pueblos. A la vez, se recalca que el jazz no es sólo un estilo de música sino que contribuye a la construcción de sociedades inclusivas. La UNESCO eligió el jazz por considerarlo un símbolo de la paz y la unidad, fomentar la igualdad de género y reforzar el papel de la juventud en el cambio social: "el jazz no es solo música; es una forma de vida, una forma de ser, una forma de pensar" dijo la célebre cantante Nina Simone. Ante la paralización del mundo por el brote del COVID-19, el Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO, Herbie Hancock, expresó: "ahora más que nunca, unámonos y difundamos la ética del movimiento global del Día del Jazz alrededor del planeta y usemos esto como una oportunidad de oro para que la humanidad se reconecte especialmente en medio de todo este aislamiento e incertidumbre".



FALLECE ERNESTO SABATO Ernesto Sabato nació el 24 de junio del año 1911 en Rojas, Buenos Aires. Al ser enviado a La Plata a cursar sus estudios secundarios afianzó su pasión por la literatura: "cuando me mandaron lejos de mi pueblo, a La Plata, para seguir en el Colegio Nacional, entonces las largas cartas que escribía a mis hermanos fueron mi aprendizaje literario." A los 18 años ingresó en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de La Plata. En el año 1937 se recibió de físico y fue becado para realizar investigaciones sobre la radiación atómica en el Laboratorio Curie, en Francia. Allí entró en contacto con escritores surrealistas que le hicieron replantear su carrera como físico: "en el Laboratorio Curie, en una de las más altas metas a las que podía aspirar un físico, me encontré vacío de sentido. Golpeado por el descreimiento, seguí avanzando por una fuerte inercia que mi alma rechazaba." Por esto, al regresar al país en el año 1940, abandonó la ciencia para dedicarse a lo que realmente deseaba: la literatura y la pintura. En el año 1941 empezó a colaborar con la revista "Sur" de Victoria Ocampo y el diario "La Nación." Cuatro años después, publicó su primer ensayo, "Uno y el universo", y recibió el primer premio de prosa de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores. A ésta le siguieron las novelas "El Túnel" (1948), "Hombres y engranajes" (1951), "Sobre héroes y tumbas" (1961) y "Abaddón el exterminador" (1974). En el año 1983 fue nombrado presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Al año siguiente, el escritor le entregó al presidente Raúl Alfonsín el Informe "Nunca Más": "las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana" escribió en Sabato. Falleció en el año 2011 en Santos Lugares, Buenos Aires. RIVER JUEGA SU PRIMER PARTIDO OFICIAL Un día como hoy en el año 1905, River jugaba su primer partido oficial. El equipo fundado en el año 1901, tras la fusión de los equipos Santa Rosa y La Rosales, se asoció a la Argentine Football Association en el año 1905. Su debut en el torneo fue contra Facultad de Medicina y finalizó con la derrota 3 a 2. El mismo quedó plasmado en el diario "La Argentina": "Asociación A. de Medicina v. River Plate. Se jugó el domingo en la cancha de los segundos, fue ganado por Medicina por 3 goals contra 2. Los goals fueron hechos por González Lelong y el tercero por uno de River Plate al querer detener un córner, tomado por el mismo Lelong".





Efemérides del día de la fecha, 30 de abril

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar