"Con la aplicación de esta medida se estaría poniendo en riesgo la fuente de trabajo de un gran número de jugadores", aseguró el gremio, cuyo titular, Sergio Marchi, no descartó la posibilidad de parar la actividad. A través de un comunicado difundido ayer, Futbolistas Argentinos Agremiados hizo una fuerte crítica a la resolución de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de anular los descensos hasta 2022 en los campeonatos de todas sus categorías. Esta medida fue informada junto a la decisión de cancelar la temporada actual por la pandemia de coronavirus. "La misma deviene irrazonable y contraria a la dignidad de los y las futbolistas, y al mismo tiempo claramente perjudicial de sus derechos, produciendo una pérdida en la competitividad del fútbol argentino", expresa el texto de FAA, que asegura que no hubo consulta alguna de parte de los dirigentes hacia el gremio. "No debemos pasar por alto que con la aplicación de esta medida se estaría poniendo en riesgo la fuente de trabajo de un gran número de futbolistas, con todas las consecuencias que de ello pudieran derivarse", agrega el comunicado que también brega por el "estricto cumplimiento a las obligaciones asumidas en todos los contratos" y "las condiciones de protección de la vida y la salud de los y las futbolistas a cumplir ineludiblemente por los clubes" en caso de que el Gobierno autorice la vuelta a los entrenamientos. En tanto, Sergio Marchi, Secretario General de FAA, contó que mantuvo reuniones con referentes de los planteles de Superliga, Primera Nacional y Primera B Metropolitana y que todos están contra la eliminación de los descensos para la temporada venidera. "No estamos de acuerdo con que en la temporada 2020/21 no haya descensos. Y no es que no estamos de acuerdo por una cuestión de confrontar. Nosotros entendemos que esto es una competencia, entonces tiene que haber competencia. El fútbol argentino se ha destacado históricamente por la competencia. A los futbolistas siempre les ha encantado venir a jugar a la Argentina por la competencia. Eliminando la posibilidad de que ciertos equipos pierdan la categoría o se vayan al descenso estamos perdiendo competitividad", explicó Marchi. Y luego agregó: "Si la decisión de que no haya descensos en la temporada 20/21 se mantiene seguramente va a ser un punto de conflicto, porque los jugadores no quieren que no haya descensos". De esa manera, el titular del gremio de los futbolistas dejó entrever la posibilidad de que se dicte un paro contra la medida. Finalmente, Marchi también hizo públicas sus dudas respecto a los problemas económicos que esgrime la AFA para tomar la medida: "El argumento es que la pandemia va a dejar un desastre económico. Sí, claro, va a dejar un desastre económico no sólo en el fútbol sino en todos los sectores. Pero a mí me parece que esto tiene como trasfondo ocultar las enormes deudas que tienen algunos clubes. De alguna forma quieren resolver lo que seguramente no van a poder resolver de otra manera", expuso.

Los fútbolistas se oponen a que no haya descensos la próxima temporada

